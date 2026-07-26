Después de convertirse en uno de los fenómenos deportivos y digitales del año, La Crossover llegará en agosto a la Argentina. La actividad ideado por el jugador del Real Madrid Facundo Campazzo y periodista deportivo devenido en inflñuencer Germán Beder, propone una experiencia completamente diferente a un partido tradicional de básquet. Su formato combina competencia, show e interacción con el público, reuniendo a jugadores profesionales, ex basquetbolistas, streetballers, streamers, influencers y artistas en un espectáculo pensado para el entretenimiento.

Uno de los grandes atractivos son sus reglas innovadoras. Habrá línea de cuatro puntos, cartas especiales que modifican el desarrollo del juego, aros más bajos para favorecer volcadas y alley-oops, además de un sistema de draft con el que se conforman los equipos. Cada plantel contará, además, con un jugador sorpresa. También apuesta fuerte por la producción audiovisual y el contenido digital. Las jornadas serán transmitidas por streaming con una realización de primer nivel y una fuerte presencia en redes sociales, donde se compartirán clips, contenidos exclusivos e interacción en tiempo real con los fanáticos.

La Crossover, innovador espectáculo de básquet llegará a Capital Federal y Córdoba

La Crossover tendrá su primera parada del año el 1 y 2 de agosto en La Bombonerita, en Buenos Aires. Luego será el turno del público cordobés, que podrá disfrutar de un espectáculo que promete transformar por completo la manera de vivir el básquet.

La conducción estará a cargo de Germán Beder, José Montesano y Nicolás Laprovittola, mientras que los ocho equipos serán liderados por managers de lujo: Paulo Londra, Rusherking, Benja Calero, Flow Basketball, Juan Posite, Pepe Vildoza, Pluzito y Los Mernosketti.

En tanto, el 8 y 9 de agosto se llevará a cabo en el Polideportivo Carlos Cerutti del barrio General Busco en la capital de Córdoba, con la presencia de grandes referentes del deporte y el espectáculo. Entre las figuras ya confirmadas aparecen Marcelo Milanesio, Pichi Campana, Ulises Bueno y Matías Barzola, mientras que la organización adelantó que todavía quedan importantes sorpresas por anunciar.

Con la presencia de Campazzo y una propuesta que une deporte, música, cultura digital y entretenimiento, La Crossover buscará convertir al Cerutti en el escenario de uno de los eventos más novedosos del calendario deportivo argentino.