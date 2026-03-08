Julián Santero a bordo de un BMW ganó la clasificación de la segunda fecha del campeonato del Turismo Carretera (TC) que se disputó este sábado en el autódromo de Viedma. El piloto del BMW Motorsport selló un tiempo de 1 minuto 28 segundos 113 centésimas y logró su 11ª (undécima) pole position, estableciendo un nuevo récord para el circuito. Superó a Elio Craparo (Ford Mustang), por 233 centésimas y a Mariano Werner (Ford Mustang), que cerraron el podio en la tanda cronometrada.

Ya desde los entrenamientos se había batido el récord de 1 minuto 28 segundos 457 centésimas que había obtenido Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) en 2025. En la segunda tanda, Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang) selló un tiempo de 1 minuto 20 segundos 084 centésimas. En tanto que en la clasificación, Santero lo revalidó para establecer el récord de vuelta. Vale recordar que los ensayos no son tenidos en cuenta en el cómputo de esta estadística.

Werner fue 3° en la clasificación a 0s270 de Santero

También cabe destacar que Santero viene de estar en el centro de la escena en la primera fecha disputada en El Calafate. Allí fue cuarto en clasificación y primero en pista en la final, pero un exceso en la relación de compresión de su motor determinó su exclusión total de la competencia. Así fue como Nicolás Moscardini (Ford Mustang) heredó el triunfo. En esta oportunidad, Santero también le otorgó al flamante BMW su primerapole position desde su desembarco en la “máxima” este año.

De los 58 inscriptos, en esta clasificación hubo 32 autos dentro del mismo segundo. Dato que marca la paridad actual del Turismo Carretera.

Los regionales

El rionegrino de San Antonio Oeste, "Manu" Urcera obtuvo el decimotercer puesto, con su Toyota Camry a 613 centésimas, determina que el domingo el la capital rionegrina puede ser protagonista en la final.

En tanto, el residente de Villa La Angostura, Juan Cruz Benvenuti manejando un Chevrolet Camaro, llegó decimosexto (16ª) a 676 centésimas de Santero. Mientras que el local, Joaquín Ochoa quedó rezagado en el puesto 50ª a bordo de un Dodge Challenger a 1 segundo 676 centésimas del líder.

Horarios de TV en vivo – TC y TC Pista – Viedma

Domingo 8 de marzo

10 a 15 por Canal 9 y Motor Play

Cronograma – TC y TC Pista – Viedma

Domingo 8 de marzo

10.05 a 10.15 – 1ª Serie TCP (5 vueltas)

10.30 a 10.40 – 2ª Serie TCP (5 vueltas)

10.55 a 11.05 – 1ª Serie TC (5 vueltas)

11.20 a 11.30 – 2ª Serie TC (5 vueltas)

11.45 a 11.55 – 3ª Serie TC (5 vueltas)

12.55 a 13.35 – Final TCP (20 vueltas o 40 minutos)

14.00 a 14.50 – Final TC (25 vueltas o 50 minutos)