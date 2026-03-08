Huracán espera informes para definir si jugará con público ante River

Después del derrumbe ocurrido en las inmediaciones del estadio Tomás Adolfo Ducó en Parque Patricios, Huracán se vio obligado a jugar ante Belgrano de Córdoba sin público. Ahora, el interrogante pasa por saber si ante River Plate, "El Globo" deberá hacer lo mismo o si, por el contrario, podrá contar con su gente.

Según se pudo saber, entre el lunes y el martes de la semana próxima estará el informe técnico final que analiza la situación del edificio todavía con posibilidades de derrumbarse más. Al mismo tiempo, se espera también un informe por parte de Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires por el mismo motivo.

De esos dos informes depende la posibilidad de que el Globo cuente con su público en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Al mismo tiempo, puede suceder que se habilite un aforo limitado o, por el contrario, que se sugiera jugar en otro estadio. Esta última opción, por lo pronto, no sería del agrado del Globo, por lo que tampoco se descarta otro partido a puertas cerradas. De todas maneras, la dirigencia del conjunto de Parque Patricios confía en que se pueda jugar con normalidad o, cuanto mucho, con un aforo reducido.

Así, restan unos días más para saber si, finalmente, los hinchas de Huracán podrán regresar a su estadio. Mientras tanto, tres días después del derrumbe en Parque Patricios, los vecinos siguen sin poder volver a sus casa e incluso intentaron ingresar a la fuerza ante la presencia de maquinaria pesada en la zona.