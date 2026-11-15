El exprimentado Matías Rossi a bordo de una Toyota Camry ganó la Final de la decimocuarta fecha del campeonato de Turismo Carretera, cuarta de la Copa de Oro, que se corrió este domingo en el autódromo de Río Cuarto, en el sur de la provincia de Córdoba.

El piloto que tripula el auto que atiende el Pradecon Racing se llevó su 27° (vigesimoséptimo) triunfo en la categoría e igualó a otros tres pilotos en la línea de los 10 máximos ganadores de la historia de la categoría. También volvió a la victoria después de 3 años, 3 meses, y 20 días, la última había sido el 23 de julio de 2023 en San Juan.

El podio lo completaron Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) y Otto Fritzler (Mercedes-Benz). Se definieron los “3 de último minuto” y ya se conocen los 16 aspirantes al título que competirán por la corona en la última fecha en La Plata (5 y 6 de diciembre). Julián Santero (BMW) se despide del trazado del Imperio del Sur como líder absoluto de la Copa de Oro.

Completaron el Top 10 de la clasificación: Jonatan Castellano (Dodge Challenger), Mauricio Lambiris (Ford Mustang), Marcos Landa (Chevrolet Camaro), el rionegrino José Manuel Urcera (Mercedes Benz), Christian Ledesma (Chevrolet Camaro), Julián Santero (BMW) y Juan Martín Trucco (Dodge Challenger).

El oriundo de Del Viso obtuvo su 27ª victoria en la “máxima”. No ganaba desde la novena fecha del 2023 en San Juan, cuándo se disputó el “Desafió de las Estrellas”, donde se impuso por primera vez con la marca japonesa en el TC. Con este triunfo, Rossi iguala la línea de Christian Ledesma, Oscar "Pincho" Castellano y Emilio Satriano como los 10 máximos ganadores de la categoría.

El Misil venía realizando un fin de semana de menos a más. El sábado clasificó quinto pero se benefició de las sanciones a Jonatan Castellano (Dodge Challenger) y José Manuel Urcera (Mercedes-Benz). Fue así como heredó el tercer puesto de la tanda cronometrada y se aseguró largar la tercera serie en la posición de privilegio. Triunfó en su selectiva de punta a punta y fue el más rápido entre las tres, por lo que también selló la pole position para la Final. El del Gran Buenos Aires dominó la Final sin oposición y logró el triunfo reglamentario para ser campeón este año.

Rossi alcanzó las 27 victorias en el TC. Foto: ACTC

La próxima fecha del Turismo Carretera se disputará en el Autódromo de Robero Mouras de La Plata, el 5 y 6 de diciembre. Se trata del Gran Premio Coronación que otorgará un 50% más de puntaje (70,5 puntos en juego) y definirá al campeón de la categoría.

Se define el título de TC

Al completar las 25 vueltas de Río Cuarto quedaron definidos los “3 de último minuto” y los aspirantes definitivos que competirán por la corona de la “máxima” en la última fecha en La Plata (5 y 6 de diciembre). De los 16 integrantes del “minitorneo”, hay 15 que todavía mantienen posibilidades matemáticas de levantar el título. El único descartado es Juan Pablo Gianini (Ford Mustang), que justamente fue el único que ingresó estando afuera del “grupo de los 12”. El de Salto fue el que más puntos sumó en el Torneo de Carreras Especiales, compuesto por las fechas de Rafaela (“Carrera de los Millones”) y San Juan (“Desafío de las Estrellas”).

Julián Santero (BMW) llegó 9° en la Final y se mantuvo en lo más alto de la Copa de Oro. El nuevo escolta es Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), que arribó 2° y descontó puntos frente al mendocino. Ahora la diferencia entre el puntero y su inmediato perseguidor es de 10 unidades. En el 3° lugar quedó Otto Fritzler (Mercedes-Benz), que cerró el trío de punta en punta en el Imperio del Sur, seguido por Rossi, y Jonatan Castellano (Dodge Challenger). El entrerriano rescató un 18° puesto, mientras que el de Lobería marcó la pole position y llegó 4° en la Final.

Facundo Chapur (Torino) había llegado a esta carrera como escolta de Santero a 16 puntos. No obstante, mientras defendía el 10° puesto frente al mendocino, sufrió el desprendimiento de un cable de bujía, entró en boxes y volvió a pista con una vuelta menos. Finalmente llegó 43° y cayó al 6° puesto en la tabla de la Copa.