En el marco de un divertido desafío viral, la tenista Serena Williams aceptó el reto del streamer IShowSpeed y, en un partido a siete games, le dio seis de ventaja, y le ganó igual.

El encuentro se desarrolló en el marco de la segunda temporada de Speed Goes Pro, el documental protagonizado por el streamer cuyo nombre real es Darren Watkins Jr.. El ciclo propone que el influencer se entrene con deportistas de primer nivel y luego mida sus habilidades frente a ellos en una competencia de cada disciplina.

El segundo capítulo se estrenó el 11 de noviembre en el canal de YouTube del creador de contenido. Antes de enfrentarse a la leyenda del tenis, Speed recibió una ventaja de seis puntos y quedó a solamente uno de quedarse con el juego.

“Cuando escuché que ella iba a darme seis puntos, se me iluminaron los ojos, así que pensé: ‘De acuerdo, ahora solo tengo que ganar. Tengo que ganar de alguna manera’”, reconoció el streamer durante el episodio.

Sin embargo, la campeona de 23 títulos de Grand Slam en singles no tuvo inconvenientes para revertir la situación. Después del desafío, explicó cómo había vivido la experiencia y dejó una particular descripción de su contrincante: “Le di a Speed los seis puntos para empezar y, tengo que ser sincera contigo, definitivamente no estaba ni un poquito preocupada. De hecho, estaba más aburrida, pero es tan tierno”.

El cruce también incluyó una evaluación sobre las posibilidades del influencer de convertirse en tenista profesional. La estadounidense fue contundente y consideró que no reúne las condiciones necesarias para llegar al circuito, aunque le señaló que podría encontrar otro lugar dentro del mundo de este deporte.

La grabación se realizó en las instalaciones del BallenIsles Country Club, en Florida. El episodio con Williams fue el segundo de los seis previstos para esta temporada, que había comenzado el 4 de noviembre con la participación del histórico beisbolista Derek Jeter. En aquella prueba, Speed logró correr hasta primera base en 3,88 segundos.

La agenda del programa continuará el 18 de noviembre con Usain Bolt como protagonista. Ya en 2027, están previstos los encuentros con Michael Phelps (24 de enero), Pete Weber (30 de enero) y Mike Tyson (7 de febrero), quien será el encargado de cerrar la temporada.