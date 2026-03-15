La primera carrera de la temporada 2026 del TC2000 tuvo un desenlace inesperado. En el regreso de la categoría a un trazado urbano en la Ciudad de Buenos Aires, Franco Riva fue la gran figura del fin de semana al imponerse de punta a punta en el Callejero porteño, al mando del Chevrolet Cruze del Pro Racing.

El piloto de Gualeguaychú largó desde la primera posición gracias al sistema de grilla invertida y compartió la primera fila con Nicolás Traut. Desde el mismo inicio, Riva tomó el liderazgo con autoridad y supo administrar la carrera en un circuito exigente, con muros cercanos y escaso margen para el error.

La competencia estuvo neutralizada durante varios minutos por la salida del auto de seguridad, pero en el relanzamiento Riva volvió a marcar el ritmo y sostuvo la punta frente a los constantes ataques de Emiliano Stang. El entrerriano, a bordo de la Toyota Corolla Cross, lo exigió hasta el cierre, aunque no logró ejecutar la maniobra de sobrepaso ante la firme y prolija defensa del líder.

La final también dejó situaciones destacadas. Francisco Monarca debió abandonar tras sufrir un principio de incendio en su Honda, mientras que uno de los golpes del fin de semana fue el abandono del campeón defensor, Matías Rossi, quien ingresó a boxes por inconvenientes en el motor de su Toyota y no pudo completar la competencia.

Finalmente, Riva cruzó la bandera a cuadros con un tiempo de 36 minutos 46 segundos 610 centésimas y logró una victoria tan sorpresiva como contundente. El podio lo completó Emiliano Stang, a 1 segundos 226 centésimas y Gabriel Ponce de León, que finalizó tercero.

Luego la final del TC2000 en el Callejero de Buenos Aires tuvo novedades horas después de la bandera a cuadros. Los comisarios deportivos aplicaron sanciones a Gabriel Ponce de León y al rionegrino de Villa Regina Facundo Aldrighetti, lo que provocó modificaciones en el clasificador final y también en el podio de la competencia.

La penalización se debió al uso incorrecto de neumáticos resellados durante la carrera. Según lo informado por las autoridades técnicas de la categoría, ambos pilotos recibieron un recargo de tres posiciones por cada neumático utilizado, lo que derivó en una penalización total de seis lugares para cada uno.

Con este escenario, el resultado de la final sufrió cambios en los puestos de privilegio. Valentín Yankelevich, (el nieto de Cris Morena y Gustavo Yankelevich e hijo de la desaparecida actríz Romina) que había terminado detrás de Ponce de León, avanzó en la clasificación y heredó el tercer puesto del podio en su debut dentro de la categoría.

Por su parte, Franco Morillo también se benefició con las penalizaciones y escaló posiciones en el clasificador definitivo de la competencia disputada en el circuito urbano del Parque de la Ciudad.

Franco Riva ganador de la primera del año en el circuito callejero de Buenos Aires

Con este resultado, el TC2000 puso primera en la temporada 2026 y dejó en claro que el campeonato promete paridad y sorpresas desde el arranque. La próxima cita será dentro de un mes en un escenario emblemático: el Autódromo El Zonda, donde se disputará la segunda fecha del calendario.