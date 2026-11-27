El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires solicitó el juicio político de los camaristas federales Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña por haber dictado una resolución que favoreció a la AFA en la causa por la mansión de Pilar. El pedido se formalizó luego de que la Corte Suprema revocara esa decisión con fuertes cuestionamientos.

Por qué el Colegio de Abogados pidió el juicio político contra Borinsky y Barroetaveña

La entidad profesional reclamó la intervención de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación tras expresar su «alivio» por el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que anuló lo resuelto por ambos integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal.

Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña habían dispuesto que la investigación sobre una mansión en Pilar atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quedara radicada en el juzgado federal de Zárate-Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, magistrado pretendido por la conducción de Claudio «Chiqui» Tapia.

En su comunicado, el Colegio de Abogados de la Ciudad sostuvo: «La gravedad de las palabras empleadas por el Alto Tribunal y la magnitud de las inconductas reprochadas revelan la seriedad con que debe analizarse el caso, sobre todo, porque resulta inconcebible que irregularidades semejantes provengan del puño y letra de dos magistrados que ocupan el sitial más alto de la Justicia Federal, debajo de la Corte Suprema».

Qué investiga la causa de la mansión de Pilar y qué resolvió la Corte Suprema

El expediente analiza la propiedad ubicada en Pilar, valuada en 17 millones de dólares y atribuida a Pablo Toviggino, cuya titularidad figura a nombre de dos presuntos testaferros: el monotributista Luciano Pantano y su madre jubilada.

Al revocar el fallo de Casación, la Corte Suprema remitió la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 de Comodoro Py, a cargo de Daniel Rafecas, tras señalar que los camaristas prescindieron «de modo manifiesto» de las constancias del expediente y de los planteos del fiscal general Mario Villar sobre los vínculos de la maniobra con la Ciudad de Buenos Aires.

Sobre el alcance de la pesquisa por presunto lavado de activos, el Colegio de Abogados remarcó: «La hipótesis delictiva, como sostuvo la Corte Suprema, consiste en la presunta existencia de una red internacional de intermediarios que habrían operado entre los años 2021 y 2025, a los efectos de canalizar fuera del circuito bancario argentino fondos obtenidos por la AFA mediante un complejo circuito financiero».

Los vínculos señalados de los camaristas y el antecedente en el Consejo de la Magistratura

En su presentación, el Colegio de Abogados de la Ciudad recordó que Diego Barroetaveña se desempeñó anteriormente como vicepresidente de la Comisión de Ética de la AFA.

Asimismo, la institución puntualizó que Mariano Borinsky mantiene aspiraciones de integrar la Corte Suprema con el respaldo del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, funcionario que posee una estrecha relación con Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

El planteo de la entidad porteña se suma al pedido de juicio político por mal desempeño presentado la semana pasada contra Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña por la abogada y exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico.