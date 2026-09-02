Kevin Lomónaco ya tiene nuevo destino. Tras varias semanas cargadas de especulaciones, negociaciones y versiones cruzadas, Independiente finalmente acordó la transferencia de uno de sus jugadores más importantes y el defensor continuará su carrera en el Elche de España, que ya lo presentó oficialmente como refuerzo.

El club español anunció la llegada del zaguero con un original video inspirado en el popular videojuego GTA VI, acompañado por algunas de las mejores acciones defensivas que protagonizó con la camiseta del Rojo. De esta manera, quedó sellada una operación que venía cocinándose desde hace tiempo y que terminó marcando el cierre de una de las historias más comentadas del mercado.

La transferencia se concretó por 4,8 millones de dólares a cambio del 80 por ciento de la ficha del futbolista. Sin embargo, detrás de esa cifra aparece una ingeniería económica mucho más compleja. Independiente mantenía una deuda cercana a los 1,8 millones de dólares con el Elche por la compra de Iván Marcone en 2022, por lo que una parte de la operación quedó compensada con ese compromiso pendiente.

Además, el 25 por ciento del monto restante corresponde a Red Bull Bragantino, club que conservaba una porción de los derechos económicos del defensor. Por eso, el dinero que finalmente ingresará a las arcas de Avellaneda será considerablemente menor al anunciado inicialmente.

Más allá de los números, para Independiente la salida representa una baja deportiva de enorme importancia. Desde su llegada a mediados de 2024, Lomónaco se convirtió en una pieza clave dentro de la estructura del equipo. Su firmeza defensiva, personalidad y regularidad lo transformaron rápidamente en uno de los futbolistas más valorados por los hinchas.

Con la camiseta del Rojo disputó 88 partidos oficiales, convirtió dos goles y aportó dos asistencias. Su rendimiento fue tan destacado que incluso llamó la atención de Lionel Scaloni, quien lo convocó a la Selección Argentina para la doble fecha de Eliminatorias de mayo de 2025 frente a Chile y Colombia.

Ahora, a los 24 años, llegará el desafío más importante de su carrera. Lomónaco cruzará el océano para probar suerte en una de las ligas más competitivas del mundo y buscará consolidarse en el fútbol europeo.

Mientras tanto, en Avellaneda se despiden de uno de los futbolistas que mejor rendimiento mostró en las últimas temporadas. Elche celebra su incorporación, Lomónaco cumple el sueño europeo e Independiente deberá encontrar la manera de reemplazar a una de las piezas más importantes de su defensa.