La ausencia dentro de una habitación fue la imagen que Rodrigo De Paul eligió para despedir a Nicolás Otamendi de la Selección Argentina. Lejos de detenerse únicamente en los partidos o los títulos, el mediocampista recordó los rituales, las charlas y los momentos cotidianos que construyeron durante años de concentraciones.

Rodrigo De Paul compartió en Instagram la carta con la que el defensor anunció su retiro y agregó una dedicatoria personal: “El primer día que llegué, me abriste la puerta de la habitación y hasta el último día seguimos con cada uno de nuestros rituales... mi agradecimiento a vos hermano es eterno, fuiste un ejemplo y uno de los comandantes de esta hermosa historia que construyó este equipo. Gracias por todo, te voy a extrañar, te vamos a extrañar... la habitación sin vos y tu play no será lo mismo!”

La publicación apareció después de que Otamendi confirmara públicamente el cierre de su etapa con la camiseta albiceleste. En su mensaje, el flamante refuerzo de River Plate repasó su recorrido por el seleccionado, compartió imágenes de sus conquistas y resumió el compromiso que mantuvo durante cada convocatoria: “Defendí con el alma la camiseta”.

Desde la llegada del volante al equipo mayor, ambos compartieron habitación y desarrollaron una relación que superó el plano deportivo. De Paul encontró en Nicolás Otamendi a uno de sus principales referentes dentro del vestuario, una figura que lo recibió y acompañó durante el proceso que posteriormente derivó en una etapa histórica para el conjunto nacional.

En medio de su despedida, el jugador del Inter Miami decidió enfatizar el valor de aquel vínculo con una de las frases más sensibles de su publicación: “Mi agradecimiento a vos hermano es eterno”. De esa manera, reconoció tanto el liderazgo del marcador central como su influencia personal durante los años que atravesaron juntos.

El recuerdo de las partidas de PlayStation aportó el detalle más íntimo de la dedicatoria. Al imaginar las próximas reuniones del plantel sin su histórico compañero, el mediocampista admitió: “La habitación sin vos y tu play no será lo mismo”. Esa referencia expuso la complicidad que se formó lejos de las cámaras y de los estadios.

Nicolás Otamendi se retiró después de superar los 110 partidos y conquistar las Copas América 2021 y 2024, además del Mundial de Qatar 2022. Su salida abre una renovación en la defensa, pero el mensaje de Rodrigo De Paul mostró que el vacío también se sentirá puertas adentro, en aquellos pequeños rituales que ayudaron a consolidar la unión del grupo.