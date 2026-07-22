A pocos días de la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026, Roberto De Paul, padre del mediocampista Rodrigo De Paul, salió a aclarar las múltiples especulaciones que surgieron en redes sociales sobre supuestas conspiraciones en el desempeño del equipo.

El encuentro decisivo, disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, terminó con la victoria de España, y la frase del capitán Lionel Messi durante la arenga previa, “Olvidémonos de todo”, fue interpretada por algunos usuarios como un indicio de imposibilidad para ganar, lo que desató una ola de rumores conspirativos.

El descreimiento de teorías conspirativas

Roberto De Paul rechazó de manera rotunda estas teorías: “Yo no creo en todas esas cosas. Creo que hay mucho invento de eso. Yo no creo que un jugador se prepare durante años para que alguien venga y diga tenés que perder”. Además, manifestó que muchas veces se sacan palabras de contexto y que las redes sociales pueden ser tanto positivas como negativas.

El padre del futbolista subrayó que en una competencia de tan alto nivel como la Copa del Mundo no cree que existan órdenes para perder: “Que alguien tenga que perder o algo, no lo creo”.

Padre de De Paul niega conspiraciones tras la final del Mundial 2026

Sobre la situación personal de Rodrigo tras la final, Roberto contó que prefirió darle tiempo para procesar la derrota antes de hablar con él y se mostró escéptico ante la posibilidad de que su hijo se aleje de la Selección: “Hay muchas cosas por definir. Yo no creo. Rodrigo cada vez que se pone la camiseta de su país, como todos los jugadores, dan al máximo y quieren lo mejor. Hay que dejar correr un poquito el tiempo, es muy temprano. Hace un día o dos que se perdió la final”.

En sus redes sociales, Rodrigo De Paul expresó su dolor por no haber podido llevar la copa nuevamente a Argentina, pero también destacó el vínculo especial que el grupo mantiene con la afición: "El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes. Pero con el correr de las horas nos van haciendo caer que la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo y eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento".

El mediocampista también denunció las conspiraciones infundadas que circularon durante el torneo para minimizar el entusiasmo argentino: "Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la copa del mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode.. Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo. Me dolerá mucho tiempo pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser ARGENTINO".