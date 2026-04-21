En el cierre de la fecha, Tigre y Huracán empataron 1-1 en el José Dellagiovanna por la decimoquinta jornada del Torneo Apertura. El Matador se había puesto en ventaja con el tanto de Gonzalo Martínez, pero Jordy Caicedo igualó para los de Parque Patricios. El dueño de casa está fuera de los puestos de playoffs, no gana hace 11 partidos entre certamen local y Copa Sudamericana, mientras que el punto sostuvo al Globo en el sexto lugar, por ahora clasificando a la próxima fase.

Luego de un buen arranque de 2026, Tigre sigue sin reencontrarse con el triunfo y su situación de cara a los playoffs es comprometida. Desde el 1-0 ante Aldosivi el pasado 12 de febrero que no suma de a tres en el Torneo Apertura y, pese a ponerse en ventaja, desaprovechó la chance de la recuperación. Pity Martínez, de los puntos más altos, puso el 1-0 aprovechando un error del Globo en salida, sin embargo un preciso tiro libre de Leonardo Gil sirvió de asistencia para que Caicedo marque su octavo tanto en el certamen. Fue reparto de puntos en Victoria, resultado que obliga al Matador a ganar todo lo que le queda para meterse en octavos.

Tigre 1-1 Huracán, los goles

Después de un primer tiempo sin emociones, el Matador entró más enchufado al complemento y aprovechó un error rival para ponerse en ventaja. Máximo Palazzo quiso salir jugando pero se complicó, terminó perdiendo la pelota con Ignacio Russo y éste se metió al área, vio por el medio a Martínez y se la cedió para que el volante ejecute la "ley del ex" ante el club que lo vio nacer.

Sin embargo, Huracán aprovechó una pelota quieta para volver al partido. Un tiro libre frontal de Gil cayó cerca del punto penal y Caicedo, que aplicó todo su poderío áereo con un gran cabezazo de pique al piso que se metió contra el palo izquierdo del arquero Felipe Zenobio para convertirse en el 1-1.

La previa

Con una realidad muy díficil luego de arrancar bien, Tigre necesita imperiosamente un triunfo luego de quedarse afuera de los ocho mejores del Torneo Apertura y arrancar sin triunfos en sus últimos dos duelos de la Sudamericana. Diego Dabove mete mano respecto de la inesperada caída ante Macará en el certamen continental: vuelven Federico Álvarez y Joaquín Laso en defensa, mientras que Gonzalo Piñeiro y Elías Cabrera se hacen presentes en el mediocampo. Además, Pity Martínez, expulsado en la semana, volverá a ser de la partida.

Dabove mete mano buscando que Tigre vuelva al triunfo. (Foto: Clarín)

Del lado de Huracán, en la vuelta de Diego Martínez a la casa de su ex club, el DT en un principio iba a repetir once por primera vez en su ciclo, pero finalmente hará dos cambios y una modificación de esquema a un 4-1-4-1. Lucas Carrizo reemplaza a Emmanuel Ojeda para jugar en el mediocampo, puesto que conoce pero no es el habitual suyo, mientras que Facundo Kalinger se metió en el equipo en lugar del paraguayo Óscar Romero.