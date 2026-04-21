Central Córdoba venció a Platense por 4 a 3 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero en el marco de la decimoquinta (15°) el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

El Calamar inició de gran manera el pleito y después de dominar durante 20 minutos, se puso en ventaja con un golazo de Franco Zapiola de tiro libre.

Sin embargo, el tanto fue un despertador en el partido para los santiagueños, que rápidamente lograron igualar con un gol de cabeza de Alejandro Maciel para poner las cosas 1 a 1 en la capital santiagueña.

Lo siguió buscando el local, y logró darlo vuelta con un remate desde el costado de Fernando Martínez que se le coló al golero del equipo de Vicente López, Matías Borgogno, para poner en ventaja por 2 a 1.

En el complemento Ezequiel Naya conectó un rebote en un tiro de esquina y parecía que los dueños de casa sacaban la ventaja definitiva, ya que se ponía 3 a 1 arriba en el resultado.

La visita se fue en busca del descuento, al que llegó, ya que llegó Zapiola que inquietó a la defensa local, remató y en el rebote marcó Nicolás Retamar, para poner el segundo del Calamar y que 3 a 2 abajo en el score.

Otra distracción de los de zona norte del conurbano bonaerense en el fondo le permitió a Diego Barrera poner el cuarto para el local y decretar un 4 a 2, que a esta altura parecía tranquilizador.

Sin embargo, el Marrón siguió yendo en busca otra vez de achicar diferfencias, generó más chances y en una de las últimas descontó Bautista Merlini. En el descuento. malas definiciones de Tomás Nasif lo privaron de llevarse al menos un punto y le dieron el premio mayor a los de Pusineri, que dejaron atrás una racha de tres caídas en fila.

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