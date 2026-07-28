San Lorenzo afrontará este martes desde las 19hs un compromiso importante cuando reciba a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. En el Nuevo Gasómetro, el equipo azulgrana intentará dejar atrás un inicio de semestre complicado y volver al triunfo frente a un rival que llega con confianza.

El conjunto que dirige Nestor Gorosito no tuvo el estreno esperado en el campeonato. En la primera jornada cayó 1-0 frente a Lanús y, además, arrastra el golpe de la reciente eliminación en los 16avos de final de la Copa Argentina, resultados que incrementan la necesidad de sumar de a tres ante su gente.

En la previa del encuentro, el entrenador azulgrana fue claro respecto al momento del equipo y remarcó que "hay que dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en corregir los errores para volver a competir de la manera que pretendemos", dejando en claro que espera una reacción inmediata de sus dirigidos.

"Pipo" va por su primera victoria en el semestre, luego de derrotas por el Clausura y Copa Argentina

Del otro lado estará Gimnasia de Mendoza que busca seguir sumando puntos. El Lobo mendocino debutó con un triunfo por la mínima ante Central Córdoba, y llega a Boedo con el objetivo de prolongar su buen momento, sabiendo que sumar fuera de casa sería un resultado de enorme valor pensando en la permanencia.

Darío Franco, entrenador del conjunto mendocino, destacó durante la semana la identidad de su equipo y sostuvo que "debemos mantener la intensidad y la personalidad que mostramos en el debut, sin importar el rival ni el escenario", confiado en que sus dirigidos pueden competir de igual a igual.

El historia es favorable para el Ciclón, que en 6 partidos ganó en tres oportunidades, el elenco mendocino ganó 2, y empataron en el restante. El último cotejo fue en el Apertura con victoria de San Lorenzo por 1-0.

Probables formaciones:

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Esteban Fernández, Ignacio Sabatini; Facundo Lencioni, Julian Ceballos y Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Datos del partido:

Hora: 19.00

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: José Carreras

Estadio: Pedro Bidegain