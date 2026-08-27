La bandera argentina continuará flameando en la Fórmula 1. En una noticia que generó una enorme repercusión en el automovilismo mundial, Alpine confirmó oficialmente la renovación del contrato de Franco Colapinto para la temporada 2027, asegurando la continuidad del joven piloto argentino en la máxima categoría por un año más.

Lo que durante las últimas semanas aparecía como una posibilidad cada vez más concreta terminó convirtiéndose en realidad. Tanto la escudería francesa como el propio piloto hicieron el anuncio a través de las redes sociales, donde celebraron la extensión de un vínculo que resultó beneficioso para ambas partes.

“¡¡¡Muy feliz de contarles que voy a seguir corriendo con Alpine en 2027!!!”, escribió Colapinto en sus redes. El argentino también agradeció el apoyo de los fanáticos y dejó una frase que rápidamente se volvió viral: “Esto recién empieza… todavía queda Argentina para ratooo. 2027, vamos con todo”.

El anuncio estuvo acompañado por un creativo video publicado por Alpine. En el mismo aparece una reunión entre Flavio Briatore, Pierre Gasly y el propio Colapinto, que es interrumpida por Steve Nielsen con una pintura del equipo. Allí, entre bromas y risas, el histórico dirigente italiano termina confirmando que ambos pilotos continuarán formando parte de la alineación para la temporada 2027.

La renovación representa un paso enorme en la carrera del pilarense, que logró ganarse un lugar en la Fórmula 1 a base de talento, trabajo y resultados. Tras debutar en Williams durante la temporada 2024 en reemplazo de Logan Sargeant, Colapinto desembarcó en Alpine para 2025 como piloto reserva. Sin embargo, sus actuaciones y evolución convencieron a la escudería, que le entregó el asiento titular en reemplazo de Jack Doohan a partir de la séptima fecha.

Desde entonces, el argentino no dejó de crecer. En la actual temporada consiguió las mejores actuaciones de su carrera y se consolidó como una de las revelaciones del campeonato. Sus resultados más destacados fueron el séptimo puesto en Miami, el sexto lugar en Canadá, además de sumar puntos en China, Barcelona, Gran Bretaña y Bélgica.

Gracias a esas actuaciones, Colapinto ocupa actualmente el duodécimo puesto en el Campeonato Mundial de Pilotos con 19 unidades, mientras que Alpine marcha sexta en el Campeonato de Constructores impulsada también por los 44 puntos obtenidos por Pierre Gasly.

La renovación hasta 2027 es una clara muestra de confianza por parte de la escudería francesa y confirma que el proyecto deportivo alrededor del argentino sigue creciendo. Con apenas una temporada completa en la élite, Colapinto ya se transformó en una pieza importante para Alpine y en una de las grandes esperanzas del automovilismo argentino.