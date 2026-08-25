Franco Colapinto y Maía Reficco volvieron a quedar en el centro de la escena después de que aparecieran fotografías que los mostrarían juntos nuevamente. Las imágenes fueron difundidas en las últimas horas y rápidamente generaron repercusión, ya que ambos habían sido vinculados con una crisis sentimental y un supuesto distanciamiento.

El dato fue revelado por Yanina Latorre durante la emisión de este lunes de SQP, donde la periodista sorprendió al contar que había recibido material reciente protagonizado por el piloto argentino y la actriz. Según explicó, las fotografías fueron tomadas en Ámsterdam, donde ambos habrían compartido un paseo luego de la actividad deportiva.

La conductora había comenzado con un enigmático sobre una pareja que estaría intentando recomponer su relación. Finalmente, decidió revelar sus nombres y aseguró: “Me llegó una fotito de este fin de semana, abrazados los dos caminando por Ámsterdam. Ella lo debe haber ido a ver a él, que corrió en Países Bajos, y salieron a pasear juntos”.

¿Amor nuevamente confirmado?

El acercamiento se produce pocas semanas después de las versiones que indicaban que Franco Colapinto y Maía Reficco habían atravesado una fuerte crisis. Sobre ese episodio, Yanina Latorre planteó algunas dudas y señaló: “Hace poco nos enteramos de que se habían separado, que estaban como en una crisis. Yo no sé si la crisis es muy de ellos o del entorno”.

Además, la panelista hizo referencia a los comentarios que involucraban al entorno familiar del piloto. En particular, mencionó rumores sobre la madre de Franco Colapinto y sostuvo: “A mí lo que me llegó es que, a la familia de él, o más precisamente a la mamá de él, ella le parece intensa. Yo estuve averiguando y a mí me dijeron que ella es un amor”.

La historia de amor entre Colapinto y Reficco comenzó a tomar fuerza durante los primeros meses de 2026. Después de distintos rumores, la relación quedó expuesta públicamente durante el Gran Premio de Miami, cuando fueron vistos juntos en el paddock. Desde entonces, la actriz acompañó al corredor en distintos momentos de su calendario internacional.

¿Amor nuevamente confirmado?

Durante esos meses, la pareja también fue vinculada con diferentes viajes y apariciones en ciudades como Mónaco, Montreal y Lugano. Sin embargo, hacia finales de julio comenzaron a circular versiones de una separación, lo que instaló la posibilidad de que el vínculo hubiera llegado a su fin.

Ahora, las nuevas fotografías difundidas en SQP modificaron nuevamente el escenario y abrieron la puerta a una posible reconciliación. La postal de Franco Colapinto y Maía Reficco abrazados en Ámsterdam se convirtió en la principal prueba del acercamiento y volvió a poner a la pareja entre los romances más comentados del espectáculo.