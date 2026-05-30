Todo o nada en Los Canales: Río Grande y Unión Vecinal juegan por la última plaza patagónica

Este domingo, desde las 16.30, en el club Los Canalesde Plottier, se disputará la final del clasificatorio patagónico que entrega la última plaza al Torneo Regional Federal Amateur 2026. Rio Grande y Unión Vecinal se verán las caras a partido único.

Luego de dos atractivas semifinales, que se definieron con global de 4-3, Rio y el verde están a 90 minutos de disputar la gran cita Federal donde ya esperan Independiente, Alianza, San Patricio y Maronese.

Por un lado está Vecinal, que busca disputar su tercer regional en los últimos cuatro años. Llegó al clasificatorio producto de quedar entre los 4 clasificados del oficial A 2025, y dejar en el camino en semifinales a Pacífico tras ganar la ida de local 2-1, y empatar la vuelta 2-2 en Mitre y Agote.

Unión Vecinal busca su tercer Regional en cuatro años tras eliminar a Pacífico en semifinales patagónicas.

“No queremos desaprovechar esta chance, el grupo está muy metido y esperando con entusiasmo y llegar tranquilos”, dijo Martín Castillo, capitán del primer equipo, quien logró ganar los clasificatorios del 2023 y 2024.

En frente estará Rio Grande, de pronunciado crecimiento en los últimos años donde cosechó el título del Oficial B 2025 y el ascenso a la A, donde está haciendo un gran papel. El elenco de Ciudad Deportiva busca su primera participación en la competencia federal, luego de dejar en el camino al candidato Petrolero, con un 2-2 en Plaza Huincul y 2-1 de local.

Río Grande llega en gran crecimiento deportivo y sueña con su primera participación en torneo federal.

"Tenemos muchas ganas de que llegue el partido, disfrutar y representar al club de la mejor manera. Sabemos que será un partido dure, pero estamos preparados y enfocados para hacer nuestro juego”, dijo Leonardo Alfaro, capitán del elenco de Ciudad Deportiva.

Martín Molina será el juez del cotejo, acompañado por Kevin Gonnet y Alexander Andrade. En el caso de igualdad en los 90´, el ganador se definirá con disparos desde el punto de penal.