El clasificatorio Patagónico ya tiene sus finalistas en Neuquén; Unión Vecinal y Rio Grande se verán las caras en la gran definición donde se pone en juego la última plaza al Regional Amateur 2026, que iniciará a fines de agosto y que es organizado por el Consejo Federal.

La Federación Patagónica de fútbol, como todos los años, entrega una plaza para la competencia nacional a cada de las provincias que la integran. En Neuquén, esta temporada se jugó de forma reducida en comparación a años anteriores, donde el domingo 31 de mayo en cancha neutral, se disputará la gran final.

Rio Grande jugará su primera final. El club de Ciudad Deportiva está en un gran momento en su tercera temporada en el fútbol federado, y está solo 90´de jugar una competencia nacional. De local, eliminó a Petrolero Argentino con global de 4-3.

La ida había sido 2-2 en Plaza Huincul; la vuelta fue favorable para el elenco de Rikemberg, que golpeó en los momentos justos para sacar ventaja, con los tantos de Alfaro y Rodríguez, y supo aguantar cuando descontó en el final el matador, para el 2-1 final.

Rio Grande hizo valer la localía y se quedó con la clasificación a la final- Foto Pablo Chagumil

Por otro lado, Unión Vecinal volverá a una definición. El elenco de Valentina se llevó el boleto de Mitre y Agote tras un dramático 2-2 ante Pacífico, y serie ganada 4-3. La ida hace siete días fue triunfo para el conjunto que dirige Joaquín Pereyra.

A los 2´la visita se quedó con 10, jugando todo el partido con un hombre menos. En el inicio del complemento se puso en ventaja con los goles de Miño y Queupan, pero rápidamente el Decano lo igualó con los goles de Lafquen y Parroni. Los últimos minutos fueron todo del local, que no encontró ese tercer gol que igualaba la serie, desatando el festejo de Vecinal, que repetirá definición como en el 2023 y 2024, ambas con triunfo.

El ganador de la plaza patagónica acompañará los ya clasificados Independiente (Campeón Copa Neuquén 2025) Alianza (Campeón Oficial 2025) San Patricio (Campeón Copa Provincial 2026) Maronese (Subcampeón Copa provincial 2026)