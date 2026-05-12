El Tottenham Hotspur empató 1 a 1 con el Leeds United, en condición de local, en el marco de la fecha 36 de la Premier League donde se ubica en el puesto 17, dos puntos por encima del West Ham que estaría descendiendo al Championship.

El equipo del italiano Roberto de Zerbi llegaba a este encuentro tras vencer 2 a 1 al Aston Villa, el pasado domingo en el Villa Park, por la fecha 35 de este certamen que lo tiene luchando por la permanencia con el West Ham United. Por ello, el Tottenham debía ganar ante el Leeds United para sacarle 4 puntos de diferencia al West Ham, a falta de tan solo dos fechas para el final del certamen y dejarlo al borde del descenso.

Otra vez estuvo ausente por lesión, el argentino "Cuty" Romero, pieza clave en los Spurs que hace varios encuentros que no puede ser de la partida.

En el Tottenham Hotspur stadium, el equipo de Londres abrió el marcador recién a los 5 minutos del complemento con el gol del francés Mathys Tel. El defensor español Pedro Porro ejecutó un tiro de esquina desde la izquierda al segundo palo donde la defensa del Leeds United despejó de cabeza y le dejó la pelota servida a Tel que, en el vértice derecho del área, le pegó a colocar al ángulo izquierdo y anotó el 1 a 0.

Sin embargo, a los 29 minutos, el propio Tel pasó de héroe a villano al cometerle un claro penal a Ethan Ampadu sobre el vértice izquierdo del área al despejar la pelota de chilena y pegarle en la cara al defensor rival en el intento.

El que se hizo cargo de la pena máxima fue Dominic Calvert-Lewin que, con una corta carrera y un preciso remate al ángulo derecho, marcó el 1 a 1 con el que terminó el partido en Londres.

Así, el Tottenham desperdició una gran oportunidad de estirar a 4 puntos la distancia con el West Ham que, por ahora, está siendo el último equipo en perder la categoría. Por su parte, con este resultado, el Leeds United se aseguró la permanencia matemáticamente.

En la próxima fecha, el Tottenham visitará el martes 19 al Chelsea en Stamford Bridge mientras que el Leeds United recibirá el sábado al Brighton and Hove Albion en Elland Road.