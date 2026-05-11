El piloto de Cinco Saltos, Benjamín Antón tardó apenas cinco carreras en logar su primera victoria en el TC Pista. Ese buen arranque de temporada se replicó en Termas de Río Hondo y fue con combo completo, porque vio la bandera a cuadros y ahora se ilusiona con pelear el título en la telonera del TC.

“Le quiero agradecer a toda la gente de Cinco Saltos y del Alto Valle por el apoyo de siempre. Sabíamos que teníamos el auto para pelear y se dio una lucha muy linda. Primero con Nicacor (Santilli Pazos), cuando largamos; después con (Gabriel) Gandulia, que me respetó bien; y también con Gallo. Al final venía complicado con los frenos y Feli (Bernasconi) se acercó, pero se nos dio”, afirmó el piloto del Mustang.

Los dichos de "Benja" post victoria

Antón largó tercero la final y para eso fue clave el trabajo que hizo en la primera serie. El triunfo quedó en poder de Gandulia, pero el piloto de Cinco Saltos le ganó una batalla a Gustavo Tadei y ahí asomó como uno de los favoritos de la quinta fecha del calendario. Eugenio Provens, líder del campeonato, quedó tercero. En la primera manga, el ganador fue Juan Sebastián Gallo, quien dejó en el camino a Santilli Pazoz y Bernasconi, y largó adelante en la final.

Luego de una gran largada y de pasar a Gandulia, Benja Antóno fue por Gallo. Lo empezó a buscar por todos lados en la vuelta 5, estuvo muy cerca en la 6 y concretó el traspaso en la 7, luego de una gran maniobra. Su rival tomó muy abierto la curva y el rionegrino pasó por caja y dominó hasta la vuelta 20. Bernasconi fue por todo, pero no alcanzó y Gandulia completó el podio y Gallo quedó cuarto. Benjamín Ochoa, el piloto de Viedma, se ubicó en el puesto 11.