En la sorpresa de la jornada, Juan Manuel Cerúndolo venció a Jannik Sinner y lo eliminó de Roland Garros. Sin embargo, el argentino tuvo una reacción post partido con mucha humildad luego del triunfo por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 ante el número 1 del ranking ATP, asegurando que tuvo suerte por el golpe de calor que afectó al italiano.

En una exclusiva con ESPN luego del triunfo en el Phillipe Chatrier, la Computadora sorprendió con la sencillez que se tomó el triunfo, atribuyéndolo a las condiciones en las que se dio el partido: "Tuve suerte hoy. A ver, obviamente yo puse lo mejor y traté de jugar mi mejor tenis, pero tampoco me voy a agrandar y decir cualquier cosa porque la verdad que no le estaba pudiendo hacer más de tres games por set", sostuvo Cerúndolo.

"Era 6-3, 6-2, 6-1 el partido y, bueno, creo que se acalambró. Nada, obviamente mi parte, como digo, la hice bien, pero bueno. Fue un tema también más de él. Mi parte obviamente cumplí", analizó. También destacó la actitud de Sinner al que elogió y le deseó una pronta recuperación: "Le dije obviamente sentía pena por él, por la lesión de él. Ojalá que se recupere. Él la verdad que es muy correcto siempre, es un señor, es una gran persona. La verdad que siempre le deseo lo mejor porque es un fenómeno, como digo. Y vino y me saludó, me felicitó, me deseó suerte".

Los argentinos que le ganaron a un número uno

Con la victoria de hoy, Juan Manuel Cerúndolo se convirtió en el noveno argentino en lograr victorias ante líderes del ranking ATP. El menor de los hermanos se suma a Juan Martín del Potro (que lo consiguió en 10 oportunidades), Guillermo Vilas (4), David Nalbandian (3), Guillermo Cañas (3), José Luis Clerc, Mariano Zabaleta, Gastón Gaudio y Agustín Calleri (todos en una ocasión) como los tenistas que ostentan ese logro. La última vez que había sucedido fue en 2018, cuando Delpo superó a Rafael Nadal por 7-6(3), 6-2 y abandono.