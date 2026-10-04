Pasó el Gran Premio de Baréin, que se disputó en Malasia y que le dio continuidad al calendario 2026 del campeonato Mundial de la Fórmula 1. Max Verstappen logró su primera victoria en temporada, Kimi Antonelli quedó segundo y se encamina a su primer título.

El neerlandés dominó las acciones durante todo el fin de semana, se quedó con la pole, y posteriormente con la carrera, que tuvo modificaciones a lo largo producto de la humedad por la lluvia previa. El 4 veces campeón del mundo se desquitó luego de una temporada esquiva, pero protagonista.

El segundo gran ganador fue Kimi Antonelli, quien quedó segundo y además de sumar buenos puntos en la cima del campeonato, aprovechó para sacar más ventaja sobre su perseguido George Russell, quien debió abandonar. El italiano suma 320 puntos, mientras que su compañero de Mercedes quedó con 236 unidades.

Lewis Hamilton arribó tercero y se mantiene en la misma posición del campeonato con 214 puntos, seguido por la otra Ferrari conducida por Charles Leclerc con 191. Lando Norris y Max Verstappen quedaron 5-6 con 188 unidades.

Campeonato actual de la F1 de pilotos

Pierre Gasly se mantiene en el puesto 10 con 41 puntos, mientras que Franco Colapinto suma 27, luego de dos fines de semana sin sumar unidades.

A el campeonato de constructores, Mercedes domina con 556 puntos, Ferrari se afianza en el segundo lugar con 405 y McLaren con 316.

La pelea por el quinto lugar lo tiene a Recing Bulls sacando más ventaja sobre Alpine, sumando 90 puntos, mientras que la escudería francesa quedó con 68 luego de no sumar en sus dos últimas fechas.

La Fórmula 1 no descansa, el próximo fin de semana se correrá el Gran premio de Singapur, que irá desde el 9 al 11 de octubre.