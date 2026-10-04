Pasó el Gran premio de Baréin, fecha de la Fórmula 1 que tuvo varios condimentos en la madrigada del domingo, y que dejó a Franco Colapinto en el puesto 13 luego de largar 21°. Esta vez, la estratega de largar con neumáticos secos con la pista húmeda, perjudicó al piloto argentino que no tuvo una largada esperada.

La escuadra francesa optó por montar neumáticos de seco en los dos monoplazas A526 antes del inicio de la competencia, a pesar de que la pista aún presentaba condiciones de humedad luego de intensas lluvias que provocaron el atraso de la carrera una hora y media. Ante esto, Alpine comunicó que “Fue una decisión tomada por varias personas, teniendo en cuenta las impresiones de los pilotos y el análisis de la competencia”.

En el análisis de la carrera, Colapinto sostuvo que “Nos quedamos patinando en la largada y el auto no salió para adelante. Una lástima, fue la decisión incorrecta, después había que tomar riesgo con la goma lisa porque ya estaba perdida la carrera. Íbamos muy lentos con respecto a los intermedios y había que esperar el auto de seguridad”, dijo Franco, quien sufrió un despiste en el giro 7.

“La pista no se secó nunca, pensé que en tres o cuatro vueltas se secaba y no pasó. Hay que trabajar para el futuro por si pasa de nuevo. Contento estaría si hubiera llegado a los puntos” dijo el argentino.

Por otro lado, sostuvo que el auto “Después tuve mucho ritmo, mejor que varios de los autos que tenía adelante. Una pena la decisión inicial que nos costó tanto, sino hubiera sido una buena carrera”, agregando además que “en las cuatro vueltas del final, todos con gomas nuevas, fue un tren y no había muchas oportunidades. Una tarde muy difícil, no decidimos bien, fue la incorrecta y la peor que podríamos haber tomado”.

Alpine da vuelta rápidamente la página, por segunda fecha seguida no suma puntos y se aleja del quinto puesto de constructores. Ahora se viene el próximo fin de semana, el Gran premio de Singapur, con el único objetivo de volver a sumar por parte del argentino.