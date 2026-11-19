En lo que fue un mal paso en su estreno, la Selección Argentina Sub 17 perdió 0-2 con Australia en su primer partido del Mundial de Qatar 2026. El equipo dirigido por Diego Placente no encontró los caminos y los Socceroos se llevaron una justa victoria por los goles en contra de Álvaro Güich y el tanto de Akol Akon para subirse a la cima del Grupo C. La Albiceleste, que además tuvo la expulsión de Benjamín Vallejo en el final, quedó obligada al triunfo en su segundo duelo contra Mozambique para no perder el tren de la clasificación a los dieciseisavos de final.

Argentina 0-2 Australia, los goles

Un encuentro que venía parejo se empezó a complicar para Argentina a los 16 minutos del segundo tiempo gracias a una acción desafortunada. Una llegada al fondo de Akon derivó en un centro del extremo que se desvió en Güich y se metió contra el arco de Valentin Reigia, que no alcanzó a reaccionar para evitar el tanto australiano.

Para colmo, a 20 minutos del final Australia encontró una nueva falencia del fondo y liquidó el partido. Un corte de Emmett Shaw y la posterior habilitación para Akon dejó al '10' de cara al gol y éste resolvió a pura categoría: amague previo ante Reigia y definición con el arco vacío.

De esta manera, fue debut negativo para Argentina, que en este nuevo formato del Mundial de la categoría, que se jugará todos los años desde 2025 en la sede de la Aspire Academy de Qatar, va por su primera conquista. El mejor rendimiento del combinado nacional a nivel general en la Sub 17 fueron los terceros puestos logrados en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. También alcanzó el cuarto puesto en tres ocasiones (Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023). Por el momento, las cosas arrancaron con el pie izquierdo para la Albiceleste.

Formaciones

Argentina: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Álvaro Güich (capitán), Julio Coria, Alex Cardozo; Matheo Machuca, Giovanni Baroni, Marcos Ortiz; Tobías Goytía, Facundo Salinas y Emiliano Barrionuevo. DT: Diego Placente.

Australia: Charlie Wilson Papps; Max Lyall-Rajendra, Callum McKaskey, Harrison Bond, Arnie Mitchell; Besian Butleshi, Jariyah Shah; Akol Akon, Emmett Shaw, Max Court; Luke Becvinovski. DT: Carl Veart.