El Turismo Carretera se presentará este fin de semana en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis con un total de 53 inscriptos para disputar la 11ª (undécima) fecha del campeonato 2026, correspondiente al inicio de la Copa de Oro.

Tras la última visita a Paraná se registró el regreso de Marcos Castro (Torino). Cabe destacar que Jonatan Castellano (Dodge Challenger) aterriza en el trazado puntano como líder indiscutido del “minitorneo”, mientras que Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) viene de ganar en la fecha anterior en Paraná.

Para esta competencia se concreta el regreso de Marcos Castro con el Torino del DBG Motorsport. En tanto que no se registran bajas con respecto al cierre de la Etapa Regular en el circuito entrerriano.

Así arrancará la Copa de Oro

Jonatan Castellano lidera el certamen luego de adjudicarse la Etapa Regular y obtener 15 puntos bonus para el comienzo del “minitorneo”. El piloto del Galarza Racing supera por 7 unidades a sus escoltas, aquellos que lograron victorias durante la ER y sumaron 8 unidades bonus: Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), Mariano Werner (Ford Mustang), Facundo Chapur (Torino), Otto Fritzler (Mercedes-Benz). El resto, entre los que se encuentra el rionegrino José Manuel Urcera, arrancará con 0 puntos, el nativo de San Antonio Oeste estará a bordo de un Mercedes Benz.