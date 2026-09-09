El pasado fin de semana con la participación de más de un centenar de personas, entre entrenadores deportivos, preparadores físicos, kinesiólogos, jugadores y público en general, colmaron una de las salas del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), que tomaron parte de la jornada organizada por la Asociación Argentina de Tenis (AAT), la Federación Neuquina de Tenis (FNT), el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Neuquén que pusieron en marcha una agenda de capacitaciones, clínicas y campus gratuitos pensada para que el nivel internacional que trae la Copa Davis que se jugará 19 y 20 de septiembre en el estadio Ruca Che del barrio San Lorenzo en Neuquén capital, se quede sembrado en cada rincón de la región.

La numerosa convocatoria confirmó el interés de la región por seguir formándose de la mano de referentes internacionales. Durante casi tres horas, Daria Kopsic ex jugadora argentina que jugó en torneos de Gran Slam como Roland Garros, Wimbledon y US Open, y en la actualidad una de las especialistas en biomecánica del tenis más reconocidas a nivel internacional.

En la exposición, repasó conceptos centrales de su enfoque: la importancia de respetar el biotipo y la individualidad de cada jugador o jugadora por sobre un modelo técnico único, y herramientas concretas de trabajo como el Test de Sommer, que utilizó para ejemplificar de qué manera la biomecánica puede transformarse en el mejor canal de comunicación entre el entrenador y el deportista.

“Hay que respetar al individuo desde su contextura y no enseñar como si fuéramos robots y todos iguales”, remarcó Kopsic ante la sala, invitando a los presentes a seguir revisando sus propios modelos de enseñanza.

Más allá de los contenidos técnicos, la jornada dejó un mensaje, la formación continua es un pilar indispensable para el desarrollo del deporte en la región. Contar con una referente del nivel de Daria Kopsic en Neuquén, y que la comunidad tenística responda con una convocatoria de esta magnitud, confirma que seguir aprendiendo, a cualquier edad y en cualquier rol, sigue siendo el camino para crecer. Esta capacitación marcó el inicio de la semana previa a la Copa Davis en Neuquén, que continuará en los próximos días con nuevas actividades dirigidas a fortalecer el tenis de la región.

Miércoles 9 de septiembre, Jugar en Equipo

El Club Santafesino recibe, de 14 a 17, un entrenamiento de dobles para jugadores juniors Sub 14 y Sub 16, con la presencia de Mariano Hood, Gonzalo Presson y Luciana Sarmenti.

Jueves 10 de septiembre, Clínica de Dobles

La agenda de capacitaciones y clínicas cierra en el Club Alemán, de 10 a 14, con una clínica de dobles centrada en táctica para jugadores seniors, con la presencia de Mariano Hood, Gonzalo Presson, Luciana Sarmenti y Valeria Mac Loughlin.

Paralelamente a estas propuestas, va a haber un grupo de chicos y chicas que va a poder estar cerca del entrenamiento del equipo argentino, lo que será un recuerdo para toda la vida. Y el día del sorteo oficial, el Espacio Domuyo tendrá su propia actividad, para que la previa se viva en comunidad antes de que se conozca el cruce.