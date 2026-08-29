Unión de Santa Fe goleó 4 a 1 a Sarminto de Junín por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El Tatengue contó con un doblete de su capitán Tarragona, los goles del nativo de Río Colorado Ignacio "Nacho" Malcorra y "La Perla" Ramírez. Mavilla descontó para el Verde, que perdió un invicto histórico de cuatro victorias consecutivas en Primera y no pudo llegar a la cima de la Zona B.

Por su parte, el conjunto dirigido por Leonardo Carol Madelón llegó a los 10 puntos en el grupo A, resultado que le permitió meterse entre los ocho equipos que, por ahora, están clasificando a la siguiente instancia.

El encuentro comenzó con el local decidido a asumir el protagonismo y encontró la ventaja a los 18 minutos. Tarragona recibió lejos del área, se animó a probar desde una distancia considerable y sacó un remate espectacular que superó la estirada de Ayala para convertirse en el 1 a 0.

El capitán del Tatengue volvió a ser protagonista poco después. A los 28 minutos, Malcorra hizo la personal en el vértice derecho del área, enganchó ante su marcador y sacó un remate que pasó muy cerca: la pelota rozó el travesaño y Sarmiento se salvó del segundo.

En el complemento, Sarmiento se hizo dueño de la pelota y buscó llegar al empate. Sin embargo, Unión aprovechó los espacios que dejó el equipo de Sava y encontró el segundo en una contra.

A los 60 minutos, Malcorra apareció por la derecha y envió un centro pasado. Por el segundo palo apareció Tarragona, quien conectó el envío para marcar el 2 a 0 y completar su doblete. El delantero volvió a convertir dos veces en un partido, tal como había sucedido en la fecha anterior frente a Aldosivi, en Mar del Plata.

Unión terminó de liquidar el encuentro a los 75 minutos, cuando apareció toda la jerarquía de Malcorra. El ex Rosario Central recibió sobre la derecha, se acomodó y sacó un zapatazo impresionante que se metió en el arco para hacer estallar al estadio y establecer el 3 a 0.

Sarmiento consiguió descontar poco después. Tras una serie de rebotes en el borde del área, Mavilla capturó la pelota y sacó un zurdazo inatajable para Mansilla, que nada pudo hacer para evitar el 3 a 1.

En el final, Unión volvió a golpear y terminó de darle forma a la goleada. La Perla Ramírez aprovechó un error en el fondo tras una desatención de Orihuela, robó la pelota y quedó mano a mano con Ayala. El delantero definió ante la salida del arquero y marcó el 4 a 1 definitivo.

El tanto tuvo además un significado especial para Ramírez, ya que fue su primer gol en cinco partidos con la camiseta del Tatengue. Así, Unión cerró una noche contundente, llegó a los 10 puntos y se metió entre los clasificados a los octavos de final del Torneo Clausura.