AFA implementará VAR semiautomático en Argentina desde 2027

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que a partir de 2027 se implementará el sistema de VAR semiautomático. Además, anunció que se pondrá en práctica el VAR tradicional en la vigente edición de la Copa Argentina a partir de los octavos de final. En la edición anterior solamente se utilizó para la final.

El VAR semiautomático (o sistema semiautomatizado para la detección del fuera de juego) es una tecnología diseñada para acelerar y perfeccionar la precisión en la sanción de posiciones adelantadas en el fútbol. Su implementación en el fútbol argentino fue anunciada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para comenzar de forma oficial a partir de la temporada 2027.

El costo de esta nueva tecnología es muy elevado. Su implementación en el Mundial 2026 cuesta alrededor de 20.000 dólares por partido. El nuevo sistema que llegará a Argentina ya se utiliza en competiciones como el Mundial, Champions League y Premier League. El funcionamiento se basa en cámaras que captan el movimiento y posición tanto de la pelota como del jugador. Además, la pelota incluye sensores internos que otorgan datos a la sala de video.