Polémica grande del tamaño de La Bombonera a los 13 minutos del partido que Boca y Lanús protagonizaron por la 7ª fecha del Torneo Clausura 2026.

Era uno de los tramos en que el visitante logró dominar las acciones, cuando una salida del lateral izquierdo Sasha Marcich fue interrumpida por la plancha deslizante del juvenil Leonel Flores.

El extremo, en ese momento recostado por la derecha de su ataque, intentó evitar la salida del número 6 Granate, pero llegó tarde y con la planta de su pie demasiada alta, impactando en la zona de la tibia del adversario.

El juez Pablo Dóvalo sancionó la infracción y mostró la tarjeta amarilla, pero la amonestación pareció quedar corta. Sin embargo, el VAR no llamó y no hubo chance de modificar la decisión por lo que ambos equipos continuaron jugando 11 contra 11.

Hubo más

Las protestas del banco de Lanús hacía el juez no se limitaron sólo a esa acción que, sin dudas, pudo haber marcado el trámite del partido.

En el complemento hubo un par de jugadas cortadas en mitad de cancha que también podrían haber sumando alguna tarjeta extra que el colegiado no mostró y fue alterando los ánimos cada vez más. El micrófono de ambiente colocado en cercanía de la zona de los palcos del estadio no dejó dudas del disconformismo que hubo con el desempeño de la cuaterna.

El estado actual del campo de juego de La Bombonera fue otro de los grandes temas de la noche y, aunque el verde césped se presentó mucho mejor que en el comienzo del campeonato, la franja de la zona más cercana a las plateas preferenciales sigue siendo un gran problema.