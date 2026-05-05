En uno de los partidos que culmina la jornada, Vélez empata con Newell's en el José Amalfitani por la última fecha del Torneo Apertura. El Fortín, ya clasificado desde hace dos jornadas, se mantuvo tercero como había iniciado la jornada y jugará con Gimnasia (LP) en octavos. La Lepra, que no tenía chances de pasar, terminó remontando en el campeonato y finaliza con un invicto de seis encuentros.

En un partido que fue de menos a más, Vélez había insinuado mayor peligro durante la primera mitad y logró ponerse en ventaja al comienzo del complemento con un cabezazo de Florián Monzón, que marcó su sexto tanto para asentarse como goleador del Fortín. Sin embargo, Newell's reaccionó y logró un rápido empate por el gol de Juan Ignacio Ramírez. La Lepra incluso terminó mejor y lograba la ventaja con otro gol del uruguayo, pero éste fue anulado por offside.

Monzón puso el 1-0 para Vélez, pero Newell's empató en Liniers. (Foto: X @Velez)

Fue final en Liniers y reparto de puntos entre un Vélez que clasificó pero se va con alguna cosa para mejorar de cara a los playoffs, donde recibirá a Gimnasia el próximo domingo. Del lado de la Lepra, el campeonato termina en el mejor momento con un invicto de seis encuentros pero el muy mal comienzo le cuesta la eliminación a los de Frank Kudelka, que buscará sostener esta mejora en los suyos de cara a la segunda parte del año.

Vélez 1-1 Newell's, los goles

A los diez minutos del segundo tiempo, la mejor acción colectiva del partido se plasmó en la apertura del marcador. Después de una combinación entre varios hombres de ataque, recibió por derecha Diego Valdés y sacó un centro flotado para que Monzón anticipe de cabeza y marque el 1-0 luego de que su remate pegue en el travesaño.

A pesar del golpe recibido, Newell's reaccionó y apenas cuatro minutos después llegó a la igualdad. Walter Mazzantti recibió un pase filtrado cerca de la medialuna para luego habilitar muy bien a Ramírez, que se desmarcó justo a tiempo y definió ante la salida de Álvaro Montero. A pesar de que fue anulado en primera instancia, el VAR corrigió la decisión con el trazado de línea, por lo que el tanto contó.

Ramírez ponía el segundo, pero lo anularon

Sobre el final del partido, Newell's se ponía en ventaja con el segundo gol del uruguayo, que la empujó a la red luego de que Jerónimo Gómez Mattar llegara para rematar por el segundo palo. Sin embargo, esta vez el VAR le jugó en contra al Colo. Después de la revisión, el delantero estaba adelantado cuando partía el disparo de su compañero y el tanto se anuló.

Reinatti evitó el gol de Vélez

El joven arquero de Newell's tuvo la intervención más determinante de la primera mitad para sostener el cero en su arco. Luego de una gran trepada de Aaron Quirós por izquierda, el central sacó el centro que le cayó a Dilan Godoy que remató como pudo. Parecía que la pelota se elevaba por encima de Reinatti, pero el guardameta alcanzó a sacar una mano para cachetear el balón y, con ayuda de un roce palo, mandarla al córner.

Formaciones

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Simón Escobar, Aaron Quirós; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Florian Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Newell's: Josué Reinatti; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Walter Núñez; Matías Cóccaro. DT: Frank Kudelka.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Previa

De cara al futuro cruce de playoffs, Vélez buscará volver a la victoria luego de dejar ir la ventaja dos veces ante Unión la pasada fecha. Si bien hubo un éxito ante Gimnasia y Tiro por Copa Argentina entre semana, los de Liniers pretenden volver al triunfo para cerrar la fase regular ante su gente. Pensando en este duelo, Guillermo Barros Schelotto tiene algunas bajas por suspensión en el once: Lucas Robertone, expulsado, más Elías Gómez y Tobías Andrada, suspendidos, no están en la convocatoria. Rodrigo Aliendro y Claudio Baeza los reemplazarán, mientras que Thiago Silvero y Simón Escobar se disputan el lugar del lateral.

Robertone estará ausente luego de ver la roja ante Unión. (Foto: Fotobaires)

Del otro lado, Newell's termina con once de quince puntos obtenidos en los últimos cinco partidos, pero esa levantada no le alcanzó para meterse en octavos de final por su muy mal arranque en el Torneo Apertura. El elenco conducido por Frank Darío Kudelka buscará cerrar de manera decorosa un mal semestre apuntando a una recuperación definitiva en la segunda parte de 2026. En cuanto al once, la única duda está entre Fabián Noguera y Nicolás Goitea en la zaga central.