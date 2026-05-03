Platense fue derrotado como local ante Estudiante de La Plata 2 a 0 por la novena fecha de la fase de grupos del Torneo Apertura 2026. El Pincha se quedó con el 1, luego de imponerse a un Calamar que ya estaba eliminado y luego de la victoria de Boca en Santiago del Estero contra Central Córdoba por 2 a 1.

La apertura del marcador llegó recién a los 20 minutos del complemento. El medicampista Alexis Castro pisó el área para aprovechar el pase de Edwin Cetré de cucharita.

Y como para terminar de definirlo y darle tranquilidad a la visita, sólo dos minutos más tarde Lucas Alario aprovechó en una jugada de pelota parada para volver a marcar con la camiseta del último campeón del fútbol argentino que va con todo por su defensa.

Hasta el momento, mientras todavía falta el partido de Defensa y Justticia recién el lunes en Mendoza contra Gimnasia, el rival del Pincha sería Unión de Santa Fe que ya empató de local con Talleres de Córdoba.

La previa

Con la cabeza puesta en la Copa Libertadores, ambos elencos viven realidades diferentes en la Liga Profesional. Por un lado está Estudiantes, quien puede llegar a terminar como el mejor del Grupo A con 28 puntos, a dos del Xeneize, y buscando la victoria en en el programa de la fornada pendiente que le permita definir todas las llaves de local en Uno. El conjunto local, por su parte, ya no tiene chances matemática de extender su campaña nacional en el primer semestre.

Para este encuentro, el “Cacique” Alexander Medina apostará por un equipo mixto entre titulares y suplentes, teniendo en cuenta que la próxima semana deberá afrontar la Libertadores, tras haber igualado 1-1 ante Flamengo la semana pasada en La Plata.

Platense apunta todos los cañones a la competencia internacional donde está segundo en su grupo, y en la semana recibe a Peñarol en un duelo clave donde puede hasta asegurar su clasificación a octavos de final.

Ambos equipos se efrentaron 119 veces a lo largo de su historia, con una clara ventaja para Estudiantes que se impuso en 56 compromisos, doblegando los 33 del Calamar.

Probables formaciones:

Platense: Matías Borgogno; Juan Saborido, Mateo Mendia, Eugenio Raggio, Celías Ingenthron; Maximiliano Amarfil, Iván Gómez, Franco Zapiola, Bautista Merlini, Guido Retamar; Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori, Joaquín Pereyra; Ezequiel Piovi, Gabriel Neves, Alexis Castro; Facundo Farías, Brian Aguirre y Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.

Datos del partido:

Hora: 21.15

Árbitro: Maximiliano Ramírez

VAR: Héctor Paletta

Estadio: Ciudad de Vicente López