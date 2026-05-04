En uno de los partidos que culmina la jornada, Vélez recibe desde las 19.15 a Newell's en el José Amalfitani por la última fecha del Torneo Apertura. El Fortín, ya clasificado desde hace dos jornadas, está tercero pero aún tiene la remota chance de que una goleada histórica por siete tantos de diferencia ante la Lepra le otorgue el segundo puesto que hoy ocupa Boca. El encuentro será televisado por TNT Sports.

De cara al futuro cruce de playoffs, Vélez buscará volver a la victoria luego de dejar ir la ventaja dos veces ante Unión la pasada fecha. Si bien hubo un éxito ante Gimnasia y Tiro por Copa Argentina entre semana, los de Liniers pretenden volver al triunfo para cerrar la fase regular ante su gente. Pensando en este duelo, Guillermo Barros Schelotto tiene algunas bajas por suspensión en el once: Lucas Robertone, expulsado, más Elías Gómez y Tobías Andrada, suspendidos, no están en la convocatoria. Rodrigo Aliendro y Claudio Baeza los reemplazarán, mientras que Thiago Silvero y Simón Escobar se disputan el lugar del lateral.

Robertone estará ausente luego de ver la roja ante Unión. (Foto: Fotobaires)

Del otro lado, Newell's termina con once de quince puntos obtenidos en los últimos cinco partidos, pero esa levantada no le alcanzó para meterse en octavos de final por su muy mal arranque en el Torneo Apertura. El elenco conducido por Frank Darío Kudelka buscará cerrar de manera decorosa un mal semestre apuntando a una recuperación definitiva en la segunda parte de 2026. En cuanto al once, la única duda está entre Fabián Noguera y Nicolás Goitea en la zaga central.

Posibles formaciones

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Simón Escobar o Thiago Silvero, Aaron Quirós; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Florian Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Newell's: Josué Reinatti; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea o Fabián Noguera, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Luciano Herrera; Matías Cóccaro. DT: Frank Kudelka.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Luis Lobo Medina.