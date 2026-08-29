El Torneo Clausura 2026 tendrá este sábado uno de los encuentros más atractivos de la séptima fecha cuando Deportivo Riestra reciba a Vélez Sarsfield desde las 14.45 en el estadio Guillermo Laza. El conjunto de Guillermo Barros Schelotto intentará extender su invicto y seguir prendido en la pelea por el campeonato, mientras que el Malevo buscará hacerse fuerte en casa para recuperar terreno en la tabla.

Vélez llega con el ánimo en alza luego de protagonizar una remontada memorable en el Monumental. El Fortín perdía 2-0 frente a River, pero reaccionó a tiempo y rescató un valioso empate 2-2 que ratificó su gran presente. Con tres victorias y tres igualdades, el equipo de los Mellizos es el único invicto del torneo y aparece como uno de los principales candidatos al título.

Además, los de Liniers tienen por delante un compromiso de enorme importancia: el próximo miércoles enfrentarán a Boca por los octavos de final de la Copa Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes. Sin embargo, antes deberán superar una exigente parada en el Bajo Flores.

Del otro lado estará Riestra, que atraviesa un momento irregular en el campeonato. El equipo dirigido por Guillermo Duró acumula dos partidos sin ganar, tras caer ante Newell's y empatar frente a Huracán. No obstante, llega fortalecido por su clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina luego de eliminar a Gimnasia en la definición por penales.

Formaciones

Probable formación de Riestra

Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Facundo Miño, Cristian Paz, Ignacio Gariglio, Nicolás Sansotre; Jonatan Goitía, Milton Céliz, Gabriel Obredor; Nicolás Benegas y Tomás González.

DT: Guillermo Duró.

Probable formación de Vélez

Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Lucas Robertone, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Dilan Godoy y Manuel Lanzini.

DT: Guillermo Barros Schelotto.

Datos del partido