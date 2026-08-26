En un mercado de pases muy movido para los jugadores de la Selección Argentina, otro baluarte de la Albiceleste podría cambiar de club: el Chelsea se contactó con Dibu Martínez para reforzar el arco. Luego de que se cayera la venta del arquero a la Juventus y su futuro como titular sea incierto después de que el Aston Villa se reforzara con Zion Suzuki, los Villanos estarían dispuestos a dejar ir al marplatense al club londinense.

El arquero campeón del mundo con Argentina, que llegó en 2021 y levantó la Europa League con su actual equipo, está interesado en la posibilidad de pasar al Chelsea. Ahora, dependerá de los londinenses avanzar en las negociaciones para que sea refuerzo. Los Blues actualmente tienen al español Robert Sánchez como arquero titular, pero las dudas sobre su última temporada y sus últimos rendimientos hicieron que se plantearan la incorporación de Martínez.

Dentro de un mercado donde se frustró su salida un par de veces, el Dibu podría llegar a Chelsea antes del último día del mercado de pases, que cierra el 1° de septiembre por la noche. De esta manera, el arquero compartiría equipo con Enzo Fernández, quien igualmente podría partir al Manchester City, y con Valentín Barco, que llegó desde el Racing de Estrasburgo en este mercado.