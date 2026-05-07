El clima en el Real Madrid atraviesa horas de máxima tensión tras el fuerte enfrentamiento entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni durante los entrenamientos en Valdebebas. Lo que comenzó como una discusión futbolística habría escalado a un nivel inesperado y terminó con el mediocampista uruguayo trasladado a un hospital para ser revisado.

Según trascendió en medios españoles, la pelea inicial ocurrió el día anterior, aunque la situación empeoró notablemente este jueves. Diversas fuentes cercanas al club calificaron el episodio como “muy grave” y aseguraron que la segunda discusión fue “mucho peor que la de ayer”. La noticia impactó de lleno en el mundo del fútbol por darse apenas tres días antes del clásico frente al Barcelona, donde el culé puede ser campeón.

En medio del escándalo, comenzó a circular un video que muestra a Federico Valverde regresando a Valdebebas luego de haber pasado por el hospital. Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales y despertaron una enorme preocupación entre los hinchas del conjunto merengue, que esperan conocer el verdadero estado físico del volante.

De acuerdo con la información difundida por el diario deportivo español Marca, el conflicto entre Tchouaméni y Valverde obligó al Real Madrid a intervenir de inmediato. La dirigencia habría abierto un expediente disciplinario contra ambos futbolistas mientras se analiza qué medidas tomar para evitar que la situación continúe escalando dentro del plantel.

Además, versiones periodísticas señalaron que el club convocó una reunión de emergencia para tratar el tema puertas adentro. En la institución consideran que el momento es extremadamente delicado debido a la cercanía del clásico y al impacto que este tipo de conflictos puede generar en el grupo comandado por Álvaro Arbeloa.

El famoso "Cabaret" llegó al Real Madrid

Hasta el momento, ninguno de los dos jugadores habló públicamente sobre lo sucedido. Tampoco hubo un comunicado oficial del Real Madrid aclarando detalles del incidente ni confirmando el motivo exacto por el cual Federico Valverde debió recibir atención médica tras la pelea.

Mientras tanto, la noticia sigue creciendo en España y en el resto del mundo. La relación entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde quedó bajo la lupa y ahora todas las miradas apuntan a cómo responderá el equipo dentro de la cancha en uno de los partidos más importantes de la temporada.