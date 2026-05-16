El mundo del boxeo quedó paralizado este fin de semana tras la impresionante definición protagonizada por Viktor Jurk en Alemania. El púgil invicto necesitó apenas cuatro segundos para derrotar al colombiano Edwin Castillo en una pelea que prometía intensidad, pero que terminó antes de que muchos espectadores lograran acomodarse en sus asientos.

El combate se desarrolló en el imponente SAP Arena de Mannheim, donde el público esperaba una batalla extensa pactada a ocho rounds. Sin embargo, todo terminó de manera inesperada cuando apenas sonó la campana inicial. Los dos boxeadores avanzaron al centro del ring y ahí apareció la mano demoledora de Viktor Jurk.

El alemán conectó un zurdazo perfecto al rostro de Edwin Castillo, quien cayó inmediatamente a la lona sin posibilidad de reaccionar. El árbitro observó el estado del colombiano y decidió frenar la pelea de inmediato para evitar mayores consecuencias. El estadio quedó en absoluto silencio por algunos segundos debido a la sorpresa generalizada.

La secuencia fue tan veloz que incluso la transmisión oficial casi no alcanzó a registrar el golpe definitivo. Las cámaras estaban mostrando una toma panorámica cuando llegó el impacto que definió la pelea. En cuestión de segundos, las redes sociales comenzaron a llenarse de videos y repeticiones del impresionante nocaut.

El triunfo de Viktor Jurk rápidamente empezó a compararse con algunos de los nocauts más rápidos de toda la historia del boxeo. Aunque estuvo muy cerca de romper una marca histórica, el alemán no logró quedarse oficialmente con el récord absoluto registrado en este deporte.

Uno de los antecedentes más famosos continúa siendo el del estadounidense Mike Collins, quien en 1947 consiguió una victoria en menos de cuatro segundos. A lo largo de los años existieron otras peleas históricas definidas entre los cuatro y diez segundos, aunque pocas tuvieron el impacto mediático que generó este combate en Alemania.

¿El nocaut más rápido de la historia?

La contundencia del golpe y la velocidad con la que terminó la pelea hicieron que muchos fanáticos calificaran la definición de Viktor Jurk como el nocaut más impactante de 2026. El video ya circula en todo el mundo y convirtió al boxeador alemán en tendencia dentro del universo deportivo.

Mientras tanto, Edwin Castillo quedó en el centro de la escena luego de sufrir una de las derrotas más rápidas y dolorosas de su carrera profesional. El colombiano recibió asistencia médica inmediatamente después de la pelea y, según trascendió, no presentó lesiones de gravedad tras el tremendo impacto.