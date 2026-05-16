El clima alrededor de Ignacio Malcorra terminó explotando de la peor manera. En las últimas horas se conoció el video del momento exacto en el que el mediocampista de Independiente encaró al periodista Gustavo López en la puerta de Radio La Red, en un episodio que generó enorme repercusión en el mundo del fútbol y los medios.

Todo ocurrió pocos días después de la dura eliminación del “Rojo” frente a Rosario Central en el Torneo Apertura 2026. El resultado dejó al equipo de Avellaneda envuelto en cuestionamientos y el nombre de Ignacio Malcorra quedó en el centro de las críticas por su rendimiento dentro de la cancha.

Según trascendió, el futbolista venía molesto por distintos comentarios realizados por Gustavo López en su programa radial. El periodista había sido muy crítico con el nivel del volante durante las últimas semanas y apuntó especialmente contra una jugada fallida en el encuentro frente al “Canalla”.

La situación escaló todavía más cuando comenzaron a circular sospechas sobre una supuesta falta de compromiso del jugador. Algunos comentarios dejaron entrever que Ignacio Malcorra no habría mostrado la intensidad esperada debido a su pasado reciente en Rosario Central, club donde fue una de las grandes figuras antes de llegar a Independiente.

Cansado de los cuestionamientos, el mediocampista decidió ir personalmente hasta la emisora ubicada en la calle Carranza para pedir explicaciones cara a cara. Allí se produjo un fuerte intercambio con Gustavo López, mientras trabajadores y personal de seguridad intentaban evitar que el conflicto pasara a mayores.

El episodio fue relatado en vivo por Marcelo Palacios, quien desde el estudio describió la tensión que se vivía fuera de la radio. “Está muy enojado”, comentó el periodista mientras se escuchaba el revuelo generado por la presencia del jugador en el lugar.

Ignacio Malcorra fue a buscar a Gustavo López

La reacción de Ignacio Malcorra también expuso el difícil momento que atraviesa desde su desembarco en Independiente. Tras una extensa carrera en el fútbol mexicano y pasos más tranquilos por equipos argentinos, el volante se encontró con una exposición mediática completamente distinta en Avellaneda.

Con apenas cuatro meses en el club, el futbolista quedó envuelto en una tormenta futbolística y mediática que parece no tener freno. El escándalo con Gustavo López volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los límites entre la crítica periodística y las acusaciones que afectan la imagen y el profesionalismo de los deportistas.