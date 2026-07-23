A pocos días de retornar al país luego de su participación en el Mundial 2026, Facundo Medina protagonizó un video viral con la gente del barrio donde creció. El defensor retornó a Villa Caraza y, en compañía de José Manuel López, otro integrante del plantel, saludó a sus vecinos del barrio, les agradeció el apoyo y llamó a desestimar las teorías sobre la final entre la Selección Argentina y España.

Les quiero agradecer por haber ido a la casa de mi abuela a alentar. Estoy triste por haber perdido, y todos nosotros estamos así, por eso algunos de los chicos no vinieron para acá. Nosotros nos ponemos mal, nos ponemos tristes. Ya sé que está mal porque es un partido de fútbol y hay cosas más importantes en la vida", dijo el defensor del Olympique de Marsella en un mensaje entre agradecimiento y congoja, ante los aplausos de los presentes.

Además, ante algún comentario que escuchó a la pasada, advirtió sobre las especulaciones de estos últimos días que sugerían una "mano negra" antes de la final luego del video de la arenga de Lionel Messi previo al partido. "No crean boludeces. Ustedes vieron en fotos y videos que siempre fue un grupo bueno. No crean boludeces. Les repito, hay cosas más importantes que un partido de fútbol, lo importante es ser buena gente y humildes", afirmó.

Por su parte, el Flaco López también le habló a los hinchas desde ese balcón. "Compartir un poco con él para olvidarnos lo que pasó hace unos días. El mayor orgullo que tenemos nosotros es venir de donde venimos", expresó el delantero de Palmeiras, que además agregó: "Tenemos que sentirnos más que orgullosos de ser argentinos".