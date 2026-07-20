Dentro de la enorme cantidad de repercusiones post derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026, en las últimas horas se difundió un video de una arenga llamativa de Lionel Messi previo a salir al campo de juego, donde el capitán le pide tranquilidad al equipo y "olvidarse de todo" para solamente centrarse en jugar.

En las imágenes previas a lo que terminó siendo la caída ante España en tiempo extra, Messi expresó un claro mensaje: "Estemos tranquilos, tranquilidad. Pensemos en jugar nomás", a lo que agregó estas palabras que resonaron luego en redes sociales: " Olvidémenos de todo. Vamos y juguemos, pensemos en jugar nomás, gente". Pese a que no quedó en claro a qué se refería, todo apunta a que Leo se refería a las declaraciones de algunos jugadores españoles sobre los supuestos beneficios arbitrales en favor de Argentina.

El que se expresó más claramente en ese aspecto fue el defensor Aymeric Laporte, quien antes del encuentro declaró: “Sí es verdad que en los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar", en referencia a un supuesto juego brusco de la Selección. Al terminar el partido, con la victoria española consumada, el que reclamó esa actitud fue Nicolás Otamendi, que le recordó a Rodri Hernández, capitán de la Roja, esas declaraciones: "Toda la semana estuviste llorando, vos y Laporte", expresó el veterano zaguero.