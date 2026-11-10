El fútbol argentino se prepara para una nueva modificación en su estructura y la temporada 2027 tendrá un condimento especial: la lucha por permanecer en Primera División volverá a estar marcada por los promedios. Con el cambio de formato de la Liga Profesional, los 30 equipos comenzarán un nuevo campeonato con una tabla que tendrá en cuenta los puntos acumulados durante las últimas tres temporadas.

Aunque se mantendrán los torneos Apertura y Clausura, el sistema de competencia tendrá modificaciones. Cada equipo se enfrentará con los otros 29 participantes y, además, disputará dos clásicos frente a su tradicional rival. Los puntos obtenidos en ambos certámenes se acumularán en la Tabla Anual, mientras que los promedios volverán a ser determinantes para definir uno de los descensos a la Primera Nacional.

El cálculo contemplará las unidades conseguidas en 2025, 2026 y 2027, divididas por la cantidad de partidos disputados durante ese período. De esta manera, cada resultado tendrá incidencia en una clasificación que comenzará a tomar protagonismo desde la primera fecha.

Boca y Rosario Central, en lo más alto; los grandes y sus posiciones

De acuerdo con la proyección para el inicio de 2027, Rosario Central y Boca serán los equipos mejor posicionados. El Canalla encabezará la clasificación con un promedio de 2,000, mientras que el Xeneize comenzará con 1,953.

Argentinos Juniors ocupará el tercer escalón con 1,828, seguido por River, que tendrá 1,688. Independiente Rivadavia y Lanús compartirán el quinto puesto con 1,563.

Entre los otros grandes, Independiente arrancará décimo con 1,469; San Lorenzo será undécimo con 1,438, mientras que Racing aparecerá decimocuarto con 1,391, el mismo registro que Instituto y Estudiantes de La Plata.

Los comprometidos: históricos que deberán mirar de cerca la tabla

La otra cara de la clasificación estará en la parte baja. Atlético Tucumán comenzará último, con un promedio de 1,031, mientras que Banfield estará apenas por encima, con 1,063.

También habrá nombres importantes en una situación que exigirá atención desde el comienzo. Central Córdoba, ganador de la Copa Argentina 2024, arrancará vigesimosexto con 1,078; Platense, campeón del Apertura 2025, estará vigesimoquinto con 1,109, el mismo promedio que Newell's, ubicado en el puesto 24.

Talleres, por su parte, iniciará en el puesto 23 con 1,141. Son equipos que tendrán la obligación de sumar desde temprano para evitar que la presión de los promedios se convierta en un problema durante el desarrollo del campeonato.

Cómo se calcularán los promedios y qué pasará con los ascendidos

Uno de los puntos importantes del nuevo esquema será la situación de los equipos que lleguen desde la Primera Nacional. Los clubes ascendidos comenzarán con un promedio calculado exclusivamente sobre los partidos y puntos que consigan durante 2027, ya que no tendrán registros correspondientes a las dos temporadas anteriores.

Incluso si Godoy Cruz consigue el ascenso, sus antecedentes de 2025 no serán contabilizados, debido a que entre medio perdió la categoría.

Así, el fútbol argentino tendrá una nueva temporada con dos frentes de competencia: la pelea por los títulos y la batalla por evitar el descenso. Con Boca y Rosario Central en la cima y varios históricos comprometidos en la parte baja, la tabla de promedios ya empieza a marcar el escenario de lo que será 2027.

Tabla de promedios para el inicio de 2027