España ya tiene a sus elegidos para la gran batalla. Luis de la Fuente presentó oficialmente la lista de convocados para el Mundial 2026 y despejó varias dudas que mantenían en vilo a la Roja a pocas semanas del inicio de la máxima cita del fútbol en Canadá, Estados Unidos y México.

La gran noticia para el combinado español pasa por la recuperación de Lamine Yamal. La joya del Barcelona, llamado a ser una de las máximas figuras del torneo, dejó atrás la lesión muscular que lo había marginado de las canchas durante varias semanas y finalmente estará presente en la Copa del Mundo. El joven delantero llegaba entre interrogantes luego de sufrir una rotura en el bíceps femoral izquierdo, pero evolucionó de buena manera y terminó metiéndose sin problemas en la nómina definitiva.

Pero Yamal no era el único que mantenía en alerta al cuerpo técnico español. Nico Williams y Mikel Merino también arrastraban complicaciones físicas y estuvieron bajo observación hasta último momento. Finalmente, ambos recibieron el visto bueno médico y serán parte de una selección que buscará volver a pelear bien arriba en un Mundial.

Más allá de las presencias importantes, una de las decisiones que más ruido hizo en España fue la ausencia total de jugadores del Real Madrid. Por primera vez en la historia, la Roja afrontará una Copa del Mundo sin futbolistas del Merengue. El defensor Dean Huijsen, que aparecía como el único con posibilidades concretas, quedó fuera del corte final, mientras que Fran García y Gonzalo apenas habían integrado una prelista ampliada.

Otro de los golpes para España fue la baja de Fermín López. El mediocampista del Barcelona quedó descartado tras sufrir una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, lesión que lo dejó automáticamente fuera de la competencia.

La convocatoria mantiene una fuerte base del Barcelona y combina juventud, talento y experiencia. Pedri, Dani Olmo, Rodri, Fabián Ruiz y Gavi aparecen como piezas clave en un equipo que intentará volver a levantar la Copa del Mundo después de aquella histórica conquista en Sudáfrica 2010.

Además, Luis de la Fuente dejó afuera a dos nombres pesados como Dani Carvajal y Álvaro Morata. Sobre ambos, el entrenador fue claro y evitó hablar de cierre de ciclos: “Han dejado un legado imborrable. No se ha terminado sus ciclos. Llegarán mejores momentos para volver a contar con ellos”, aseguró.

España integrará el Grupo H y debutará el próximo 15 de junio frente a Cabo Verde. Luego enfrentará a Arabia Saudita y cerrará la fase de grupos ante Uruguay, en una zona que promete ser una de las más atractivas del certamen.

La lista de convocados de España para el Mundial 2026

Arqueros: Unai Simón, David Raya y Joan García.

Defensores: Pedro Porro, Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Pubill, Eric García, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo.

Mediocampistas: Rodri, Martín Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Mikel Merino, Gavi y Alex Baena.

Delanteros: Lamine Yamal, Yeremy Pino, Ferrán Torres, Mikel Oyarzabal, Borja Iglesias, Nico Williams y Víctor Muñoz.