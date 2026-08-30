Corredor del Viento: el desarrollo que incrementará las hectáreas bajo riego y entusiasma a Piedra del Águila

El Gobierno de Neuquén anunció hace algunas semanas un proyecto de desarrollo productivo denominado Corredor del Viento, el cual tiene por objetivo incrementar las hectáreas bajo riego -la idea es duplicar las que tiene actualmente la provincia- en la región del Limay Medio, puntualmente entre las localidades de Piedra del Águila y Picún Leufú.

“Uno de los proyectos estratégicos que queremos desarrollar ya está en etapa de proyecto ejecutivo. Se trata del Corredor del Viento, un proyecto ubicado entre Piedra del Águila y Picún Leufú”, explicó el ministro de Economía, Producción e Industria de Neuquén, Guillermo Koenig, y sostuvo que “la propuesta apunta a desarrollar un gran valle productivo y avanzar hacia una superficie bajo riego que permita prácticamente duplicar la que tiene hoy la provincia”.

El plan del Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa es apuntar principalmente a pastizales como la alfalfa para alimentar al ganado vacuno en la región.

Un proyecto que genera expectativas en Piedra del Águila

Más allá de que la iniciativa potenciará el desarrollo productivo en toda la provincia, una localidad que se vería directamente beneficiada -teniendo en cuenta que se encuentra en la región Limay del Medio- es Piedra del Águila, una pequeña comunidad de alrededor de 5.000 habitantes que se encuentra a la vera de la conocida Ruta Nacional 237, por lo cual para muchos se convierte en un pueblo de paso.

Fuentes cercanas del intendente Julio Hernández deslizaron en confianza con MejorInformado que se trata de una recta de 40 kilómetros que tiene un nivel interesante para desarrollar hectáreas bajo riego. “La idea es duplicar la capacidad que tiene la provincia, es algo importante en el aspecto productivo por los pastizales para las cabezas de ganado, generará puestos de trabajo y también nuevos espacios para conocer”, resumieron en una charla con este medio.

La expectativa de este proyecto también está en el Concejo Deliberante de la localidad. Allí, una concejal del bloque UNE (colectora que llegó al cuerpo de la mano del intendente Julio Hernández) le dijo a MejorInformado que “todavía no tuvimos pedidos por parte de la Municipalidad, pero creo que es algo interesante y seguramente se acompañe la iniciativa, necesitamos el Corredor del Viento porque esta zona no es muy favorecida para el cultivo”.

Infraestructura para acompañar el desarrollo productivo

El crecimiento económico que implica el Corredor del Viento de cara al futuro requiere en paralelo el desarrollo de obras de infraestructura para la localidad.

Algunas de las más destacadas que está llevando adelante el Ejecutivo municipal, aunque con recursos provinciales, son el desagüe aluvial -cuya inversión es de $2.100 millones y registra un avance del 50%-; un programa de viviendas que estaban paralizadas por el Gobierno nacional y fueron reactivadas durante la gestión del gobernador Rolando Figueroa a través de ADUS; un Salón de Usos Múltiples (SUM) para la Escuela 315; y también lotes con servicios que desarrolla Neuquén y que luego el vecino debe debe pagar mes a mes.

A propósito de obras realizadas con recursos municipales, se destacan pavimentación de calles, plazoletas y conexiones barriales.

El vínculo entre Julio Hernández y el Concejo Deliberante

Desde la Municipalidad ponderan que Hernández tiene seis votos prácticamente a su favor. Esto tiene que ver con que el cuerpo está integrado por tres ediles del Movimiento Popular Neuquino (MPN) -mismo espacio del que forma parte el intendente-, tres de UNE (fue colectora del jefe comunal en las elecciones del 2023) y solo uno del Frente de Todos, el más opositor de todos si se quiere.

Sin embargo, según pudo saber este medio, el Frente de Todos suele trabajar mancomunadamente con el Ejecutivo, aun cuando por momentos existen puntos de vista contrapuestos. “Más allá del debate, que siempre es enriquecedor, se puede trabajar”, deslizaron en el entorno de Julio Hernández.

Fuentes del cuerpo deliberativo de Piedra del Águila explicaron que, si bien por momentos cuesta la comunicación, hay buena predisposición con el Ejecutivo para acompañar los proyectos del oficialismo.

Destacaron además el aprendizaje en algunos manejos desde el punto de vista comunicacional en relación a una interpelación que cayó sobre Julio Hernández por una ordenanza sancionada que nunca se cumplió.

Finalmente, con respecto al funcionamiento interno del Concejo Deliberante, el vínculo entre los tres bloques se encuentra en buenos términos. “Sentimos que siempre hubo una persona en la oposición, pero la relación es muy buena”, sentenció una concejal.





