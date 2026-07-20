Con el foco puesto en el desarrollo productivo, Figueroa y Gaido lanzaron el Parque Industrial Capital

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el intendente de la ciudad Mariano Gaido encabezaron este lunes el lanzamiento del Parque Industrial Capital, un proyecto de planificación integral pensado para fomentar el desarrollo en la región al generar empleo e inversiones.

Participaron del evento, entre otros, la jefa de Gabinete de la Municipalidad, María Pasqualini; y la senadora nacional por La Neuquinidad, Julieta Corroza.

En una publicación que realizó en su cuenta de X, Figueroa manifestó: “Invierta Neuquén e Invierta Capital se integran para ofrecer el régimen de incentivos más competitivo del país, brindando mejores condiciones para que las empresas neuquinas crezcan, inviertan y generen empleo. Ser más competitivos fortalece nuestra industria y nos permite proyectarnos al mundo”.

Además comentó: “Neuquén representa hoy una de las mayores oportunidades de crecimiento de la Argentina. Por eso trabajamos para que esas oportunidades sean, primero, para las empresas y los trabajadores neuquinos”.

“Sabíamos que, para competir con Estados Unidos, debíamos bajar los impuestos”

Rolando Figueroa brindó un discurso en el evento en el cual afirmó: “Es muy importante situarnos en el momento que estamos viviendo. Desde la redacción del capítulo de Hidrocarburos de la Ley Bases en febrero del 2024, donde la Provincia participó, se comenzó a gestar todo un sistema para poder vivir lo actual. Si bien la normativa salió para todo el país, se puede ver que siempre los números positivos se reflejan en Neuquén”.

En ese sentido explicó: “Hay que valorar a muchos actores, pensamos que para el 2030 la actividad económica se va a multiplicar por dos, pero hay que hacer muchas cosas. El Gobierno nacional dio señales claras de hacia dónde iba, creo que ponernos en contra iba a ser algo trunco, lo que hicimos fue levantar las velas y que nos sople el viento de cola”.

Figueroa continuó en su exposición: “Nación dictaminó la posibilidad de ejecutar el RIGI, aquel que estaba contemplado sobre la energía con puño y letra de la Provincia. Se determinó que podía involucrarse en el upstream, con lo cual los caños hacia Río Negro estaban contemplados con liberación del Impuesto a las Ganancias de un 10%. Sabemos que el horizonte es competir con Estados Unidos, entonces debíamos igualar el tributo directo, bajarlo para ser competitivos, pero no podíamos si no lográbamos que en la producción en el upstream está liberado el impuesto, por eso presentamos un trabajo a Nación”.

“Eso nos permitió bajar la alícuota de Ganancias para las grandes empresas y ser competitivos, el costo fiscal es hasta el 2030 de US$6 millones, pero lo que provoca ese costo fiscal de poder explotar el Gas Natural Licuado es US$1.800 millones de ingresos de Neuquén en actividad, creemos que menor presión tributaria contribuye a mejorar la actividad”, manifestó el Gobernador en su discurso.

Acuerdo por el GNL: “Había que readecuar la alícuota de las regalías sobre el metano”





Además, el mandatario patagónico sostuvo que “pudimos incluir el proyecto Invierta Neuquén, que permite 0% de Ingresos Brutos e Impuesto Inmobiliario, y comprar tierras fiscales a un mejor precio, es decir a uno para que se involucren las empresas neuquinas”.

Con respecto al desarrollo del Gas Natural Licuado indicó: “Si nosotros sabemos que producir más GNL implica llevar ductos de Argentina para generar confianza en Chile, construir un nuevo gasoducto hacia Brasil, tenemos que llegar a producir lo nuestro y sacarlo en barcos con el procedimiento requerido”.

Destacó que “para eso necesitábamos la aprobación de un acuerdo que fue ampliamente respaldado por la Legislatura, porque había que readecuar la alícuota de las regalías sobre el metano para hacerlo competitivo y generar una alícuota creciente en las regalías, con lo cual Estado nacional y provincial hicimos la tarea, ahora para poder llegar ahí hay que realizar inversiones: sustentabilidad social y cuidado del medioambiente”.

“Las oportunidades están a nuestro alcance, esto es un desafío generacional”





Por otro lado, Figueroa consideró: “Debemos proyectar las rebajas de impuestos y, en ese sentido, liberamos a la producción primaria de la Provincia en Ingresos Brutos, exceptuamos al turismo del mismo tributo, con Invierta Neuquén dejaremos que las empresas de adecúen a lo que estamos proyectando con alícuota”.

“El esfuerzo se hace entre todas las partes, algo fundamental fue la presencia y el trabajo de todos ustedes, en Neuquén el ecosistema está armado desde 1918 que empezó a trabajar en oil y gas, después empezamos con no convencionales, generamos desarrollo para todos los neuquinos”, dijo.

Y sentenció: “La información de tener el rumbo les dice dónde se puede invertir, dónde hay rentabilidad, esa seguridad jurídica que siempre estuvo presente en Neuquén, fíjense qué importante es eso para ser partícipe en todo lo que viene”.

Finalmente concluyó: “Hoy somos tomadores de precios, la productividad marginal va todo a exportación con lo cual debemos ser competitivos. Las oportunidades están a nuestro alcance, esto es un desafío generacional”.

Las declaraciones del intendente Mariano Gaido

Gaido aseguró que no hay otro municipio del país con esta clase de acciones: “Desde que soy intendente de la ciudad, tengo las cuentas ordenadas, tenemos las cuentas ordenadas, y esto nos permite llevar adelante una propuesta de inversión y un desarrollo histórico en conjunto con la provincia”.

Los nuevos dispositivos de gestión pública buscan resolver una demanda estructural en una capital en la que crecen su población, su economía y la necesidad de nuevos espacios para producir.

Ante este escenario continuo de desarrollo, la ciudad adoptó una determinación central fundamentada en planificar el futuro, por lo que, en 2022, amplió su ejido pensando en la producción y ahora busca garantizar la mayor estabilidad fiscal del país para quienes eligen producir en Neuquén.

Se trata de un esquema integral que unifica el acceso a la tierra con incentivos económicos directos. Este gran paso refleja el trabajo en equipo de la municipalidad y la provincia, unidos en una planificación integral, que demandó más de un año, bajo una perspectiva compartida sobre Neuquén como protagonista del crecimiento del país.

Sobre este punto, el intendente manifestó que “Neuquén se ha transformado en una gran oportunidad, no solamente para la región, y te agradezco Rolando (Figueroa) porque has puesto a Neuquén como la gran oportunidad del país”.

Además, Gaido informó que las empresas neuquinas tendrán prioridad de inscripción en el Parque Industrial, un punto que el gobernador valoró e instó a aprovechar. A la vez, anunció que el 3 de septiembre estos proyectos se van a presentar en Houston, durante la 5ª edición del Vaca Muerta Shale Day, “porque ser competitivos también mejora la industria, al ser competitivos nos hace salir mejor al mundo”.

“Estamos orgullosos de decirle al país que una vez más Neuquén es un ejemplo, un ejemplo del desarrollo económico, del crecimiento”, puntualizó el intendente y el gobernador acompañó destacando que “es muy importante lo que ha hecho Mariano (Gaido), no hay municipio en el país que tenga este beneficio”.

Parque Industrial Capital: el más grande de la Patagonia

La base física y logística de este plan se asienta sobre el Parque Industrial Capital (PIC), el más grande de la Patagonia. Tendrá una inversión inicial de 300 millones de dólares y se calculan 20.000 personas trabajando diariamente, más la creación de 20.000 puestos de trabajo indirectos, en las distintas etapas.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, recordó que la ley de ampliación del ejido contempló tres proyectos clave junto a este parque, que son el Complejo Ambiental Neuquén (CAN), que ya cuenta con la primera licitación en curso, y el Parque Solar, que será licitado próximamente.

El PIC se trata de un desarrollo de infraestructura que destaca por su conectividad al estar emplazado de manera estratégica sobre la Ruta Provincial 67, transformándose en un punto clave de conexión regional y de expansión productiva.

El funcionario resaltó que está “muy cerca de la Ruta 22, la 51 y el aeropuerto, la terminal y todas las ciudades que conforman la gran metrópolis de esta zona” y también de “los canales de exportación de gas y petróleo hacia el resto del país y el Golfo”.

El predio contará con más de 450 lotes organizados para la radicación de actividades de industria, logística y servicios de variada escala. El diseño contempla la división en seis sectores según el tipo de actividad y tamaño de lotes.

Nicola explicó que se proyecta la construcción de 5.200.000 metros cuadrados. Con un costo promedio estimado de 2.000 dólares el metro cuadrado, la inversión privada potencial ronda los 10.400 millones de dólares.

Para garantizar la seguridad operativa interna, está proyectado bajo un formato cerrado que refuerza sustancialmente el resguardo. El estado de avance de los trabajos ya progresa de forma real en el territorio mediante la apertura de calles, que luego serán asfaltadas, acondicionando los terrenos para la operación efectiva de las firmas interesadas.

Los procesos de licitación actuales son tres: el cierre perimetral sobre ambos lados de la Ruta 67, el portal de acceso y el cerco perimetral del Sector 4, que será el primero en iniciar el desarrollo y cuenta con 198 unidades de 1 hectárea cada una.

Con el fin de agilizar los plazos de asentamiento, ya se encuentra oficialmente habilitado el Registro Municipal de Interesados para gestionar la radicación en el Parque, con prioridad para las empresas neuquinas. Hay 30 días para finalizar la inscripción, que cerrará durante los últimos días de agosto.

Hacia fines de este mes se prevé obtener la información consolidada del Registro, y entre agosto y octubre se procesarán las licitaciones vigentes. Septiembre se destinaría al análisis y realización de ajustes técnicos al diseño en función de la demanda registrada para, en octubre, presentar el esquema definitivo de manzanas. El objetivo es que en noviembre inicien todas las obras licitadas y comiencen las nuevas licitaciones