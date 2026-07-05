Figueroa pisó fuerte en el Alto Neuquino y la transformación vial llega a Chos Malal

Días atrás, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, encabezó en Chos Malal un acto que sirvió como una suerte de “informe de gestión” acerca de las obras que se están desarrollando puntualmente en la región del Alto Neuquino.

Sin embargo el informe de gestión -donde estuvieron como laderos de Figueroa la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi y el intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín- fue una excusa para realizar un anuncio clave en materia de desarrollo de infraestructura: las obras de pavimentación de numerosas calles de su histórico casco urbano, uno de los principales atractivos de la pequeña localidad situada al norte de la provincia del Neuquén, cabecera del departamento del mismo nombre.

La pavimentación de calles en una localidad no tiene que ver exclusivamente con un tema de progreso propiamente dicho, sino que además mejora la transitabilidad de los vehículos y también el bienestar de los peatones que, por ejemplo, dejarán de embarrarse cada vez que caminen por distintos sectores de la ciudad.

Más allá del asfaltado de calles en el casco urbano, Rolando Figueroa destacó en el acto que se llevó a cabo en el Cine Teatro Español Secundino Peri la construcción de una nueva escuela de música, la próxima licitación de la nueva sede de la EPET 13, un nuevo centro de salud para potenciar la atención en la localidad y un centro de convenciones para desarrollar el turismo de reuniones, que hoy está en una curva creciente en la Provincia.

Existe un aspecto que no debe pasarse por alto en relación a los anuncios de obras públicas en Chos Malal y tiene que ver con que la ciudad del Alto Neuquino es una de las cunas políticas de Figueroa en su trayectoria dentro de la función pública.

“Rolo” Figueroa fue intendente de Chos Malal entre 2011 y 2015, cuando todavía formaba parte del Movimiento Popular Neuquino (MPN). De hecho, durante su gestión impulsó acciones para revalorizar la localidad tales como el asentamiento de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), la remodelación del museo Coronel José Manuel Olascoaga, la remodelación del Palacio Municipal, la puesta en valor de “El Torreón”, la realización de senderos, la puesta en marcha del Cerro de la Virgen.

Además, otras tales como la construcción de una costanera a la vera del Río Neuquén, la recuperación de tradiciones típicas de la localidad, la puesta en valor de las plazas y la construcción de un Campus Universitario y Deportivo.

Chos Malal es una de las tantas localidades de Neuquén donde se impuso en las últimas elecciones municipales Comunidad, el partido que fundó y conduce Figueroa luego de abrirse del MPN y postularse dentro de un espacio propio en los comicios provinciales de abril del 2023.

Ahora, y partir de la buena relación que mantiene con el intendente de su riñón, Nicolás Albarracín, apoya desde su posición como mandamás provincial a la ciudad del Alto en materia de recursos para desarrollar la obra pública -tanto infraestructura como servicios públicos (agua, electricidad, gas y cloacas)- que contribuya al bienestar de los ciudadanos permanentes de Chos Malal.





