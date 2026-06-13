No hay que ser un iluminado para darse cuenta que, en las instancias preelectorales que se atraviesan, en el país y también en Neuquén, la economía y qué hacer con ella -con foco en sus consecuencias sociales- es un tema de prioridad en cuanto a importancia real, más allá de las fruslerías mediáticas coyunturales; y esto, que quien escribe da por hecho, adquiere aquí, en esta próspera región de la Patagonia, un significado y una importancia todavía más profundos.

Basta ver cómo el actual gobernador, Rolando Figueroa, enfatiza las consecuencias sociales devenidas de medidas económicas adoptadas, presentando el panorama como un parámetro de singularidad en lo que hace a su gestión, y corroborando que esa es su plataforma político-electoral para el año que viene; y también, observar cómo la oposición -relativa- que intenta encarnar el dúo de Nadia Márquez y Pablo Cervi, por el lado de La Libertad Avanza, se mete inexorablemente en ese terreno, aportando una visión crítica sobre lo que efectivamente se hace con la plata que produce, en forma creciente, Vaca Muerta.

El contexto, de alguna manera, es de repetición; porque, con otros protagonistas y en un momento distinto, se vuelve a un debate que en Neuquén es recurrente, y que tiene que ver con una pregunta sin respuesta: ¿Qué pasará aquí cuando el petróleo y el gas declinen o directamente desaparezcan?

Es una pregunta con cierta trampa, pues proyecta algo que todo el mundo, al menos la parte del mundo que no está en babia, sabe perfectamente; y, que, además, se hicieron (con respuesta incluida) los redactores de la primera constitución provincial, allá por 1957. Más allá de esto, lo importante es apuntar que lo que se haga con la economía neuquina es, ciertamente, lo más importante; como también, que hay un tiempo finito, acotado, para hacerlo.

Neuquén, el año pasado, exportó, en combustible y energía, 6.148,7 millones de dólares. La cifra implicó un crecimiento (poco más de 30%), y se concentró en petróleo crudo (90,7%), con destino a tres países, centralmente: Estados Unidos, Chile y Uruguay. Este rubro representa el 97,6 por ciento del total de lo que Neuquén exporta. Nada nuevo: la producción de hidrocarburos es lo más importante para la economía neuquina; con una proyección de crecimiento, justamente, hacia la exportación, a la que agregará el Gas Natural Licuado (GNL), en no más de tres años.

Digamos que el momento exportador de Neuquén es bueno, promisorio, aunque vinculado con un recurso que no es renovable, con un horizonte, como ha dicho el propio Figueroa, de entre 30 y 50 años. Ese es el tiempo que la provincia tendrá para desarrollar fuertemente otros rubros de producción económica, vinculados, en lo posible, también a la exportación.

En los “otros rubros de exportación” no es que nada se ha hecho; hay producción en este campo amplio, que tiene que ver, esencialmente, con lo que el agua y la tierra pueden generar si se aplican medidas apuntadas, científicamente, a ese desarrollo. De hecho, hay ejemplos interesantes, promisorios: la cría, faena y comercialización al exterior de peces, especialmente, truchas, es uno de ellos.

La exportación de filetes de pescado aumentó, el año pasado, poco más de 130 por ciento. Se exportaron 16,1 millones de dólares, el 69,6 por ciento de lo que Neuquén exporta en el rubro “manufacturas de origen agropecuario”. Los principales socios comerciales en este asunto son Japón, Estados Unidos y Canadá. Estos países también compran vino neuquino: 5,7 millones de dólares, el año pasado. Nada mal, si se tiene en cuenta que hace 30 años estos rubros de exportación directamente no existían.

Neuquén, como se informó recientemente, ha pasado a ser la cuarta provincia en orden de importancia de las exportaciones en Argentina: Sus productos representan 7,2 por ciento del total. Esto significa que hubo un crecimiento económico concreto, que no hay aquí “verso”, ni “sanata”.

Por eso mismo, el tema del qué hacer con la economía, de aquí en adelante, es una cuestión de debate en la instancia preelectoral que ya se vive, y el meollo de la retórica y la dialéctica de este debate pasará por cómo manejar mejor, o más satisfactoriamente, esta coyuntura de intenso crecimiento, para transformar el fenómeno en una base sólida de construcción de futuro.