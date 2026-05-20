La balanza comercial argentina registró en abril un superávit histórico de US$2.711 millones, acompañado de exportaciones récord por US$8.914 millones, un 33,6% más que en el mismo mes del año pasado. Así lo reveló el informe del Intercambio Comercial Argentino (ICA) del INDEC, que también confirmó que es el vigésimo noveno mes consecutivo de superávit comercial.

El salto en las exportaciones fue generalizado en todos los rubros, pero el protagonista fue Combustibles y Energía, que creció un 85,9% interanual y anotó el mayor valor mensual histórico en la balanza energética, con US$1.402 millones. Ese resultado se explica tanto por el alza en las ventas al exterior como por una caída del 45,5% en las importaciones del sector. Las Manufacturas de Origen Industrial subieron 43,3% y marcaron su mejor registro desde noviembre de 2012. Productos Primarios y Manufacturas de Origen Agropecuario crecieron 25% y 14,1% respectivamente.

El superávit también se apoyó en una caída del 4% interanual en las importaciones, aunque ese dato tiene una lectura de doble filo: mientras reduce el déficit, también refleja el menor dinamismo de la industria local que depende de insumos del exterior. Las compras de bienes de capital bajaron 5,9% y las de piezas y accesorios para bienes de capital cayeron 17,4%. Los bienes intermedios, en cambio, subieron 4,1%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró los números y puso el foco en el sector energético: "Hace tan solo dos años heredamos una situación caótica en este sector. Hoy, gracias a todas las políticas que hemos tomado desde la presidencia de Javier Milei, somos una solución para el mundo", afirmó.