La singularidad neuquina no empezó con el triunfo y asunción de Rolando Figueroa, pero es en esta coyuntura, con su gobierno, que la característica diferenciadora de la provincia respecto del contexto nacional se ha potenciado, sin duda (aunque no exclusivamente) por el efecto beneficioso de Vaca Muerta; y esta realidad objetiva es la que pone en primer lugar del escenario electoral del año próximo la valoración de la gestión, como factor preponderante entre todos, los que ya están, y los que todavía están por aparecer.

Figueroa ha pisado el acelerador a fondo, y, por lo que parece, sostendrá el pie firme, tanto en lo atinente a la gestión de gobierno como en lo que hace a la construcción política, que desarrolla en paralelo.

El mandatario no cesa de poner un ladrillo después de otro en esa pared que ya pasó la línea de los cimientos, y esto se notó en la semana que pasó, cuando decretó y concretó el plan para aplicar una virtual jubilación anticipada para empleados del Estado identificados como “vulnerables”, diseño que le corresponde al secretario general de ATE y político activo, Carlos Quintriqueo.

Es una medida de fuerte impacto desde lo político, y el gobernador eligió hacerlo por decreto, aunque se había presentado el proyecto en la Legislatura. Acortó tiempos, y, además, fue justificada, la decisión, con énfasis: El mandatario habló de la necesidad de pedir “perdón” desde los sacrosantos ámbitos estatales ante lo que reconoció como una injusticia cometida por distintos gobiernos durante tres décadas.

El decreto 640/26, crea el “Régimen Especial de Acompañamiento Administrativo al Cese Voluntario por Trayectoria Laboral Vulnerable”. Así, entre 1.600 a 1.700 trabajadores estatales seguirán cobrando el equivalente a sus salarios, sin necesidad de “contraprestación”, hasta jubilarse efectivamente.

Más allá de lo concreto y lo que implica laboralmente, es un paso que conduce, casi inevitablemente, a la idea de que no habrá en los sindicatos estatales y sus proyecciones político-partidarias, una idea distinta al previsible acompañamiento que podrá haber en 2027 al frente de la “Neuquinidad”.

En estos días, también, se conoció un dato precioso acerca del porqué de la singularidad neuquina, cuando una consultora, con datos obtenidos desde el mismo Estado nacional, mostró cómo Neuquén creó dos veces más trabajos que el promedio del país, en un período medido entre 2011 y 2025.

Según un informe de PwC Argentina, elaborado por su economista jefe, José Segura, sobre la base de datos del Ministerio de Capital Humano, en ese período la provincia sumó alrededor de 60.000 nuevos puestos registrados, lo que representó un crecimiento acumulado del 66,2%. En términos anualizados, el empleo en Neuquén creció a una tasa promedio de 3,7% por año, un ritmo superior al promedio nacional, que fue, para el mismo tiempo, de 1,6%.

En concreto, Neuquén explicó por sí sola el 58% del total neto de empleo privado formal generado en todo el país entre 2011 y 2025: más singularidad, imposible.

La potenciación de esta característica es una tarea específica del diseño de construcción política de Figueroa. Juega a fondo desde lo cultural, con ese plan. Esto ha quedado muy evidenciado en estas últimas horas, cuando, desde El Cholar, anunció una inversión total de 250 millones de dólares en rutas, con un circuito que une con el paso internacional Pichachén. "Esto no se hace en ningún otro lugar del país. Al Neuquén país lo estamos poniendo de pie", dijo el gobernador, jugando con la letra del himno provincial.

Ese concepto es el que irá por delante de todos, cuando comiencen las campañas rumbo a las elecciones. Con la gestión como ejemplo concreto, y una revalorización cultural de la identidad neuquina, la apuesta evidente es a tener más adentro de ese continente que lo que pueda quedar por afuera.