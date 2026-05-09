Figueroa anunció un plan histórico de rutas con una inversión de 250 millones de dólares para el Alto Neuquén

Durante el acto central por el 116° aniversario de El Cholar, el gobernador Rolando Figueroa anunció un ambicioso plan de infraestructura vial para fortalecer la conectividad del “interior profundo” de la provincia, orientado a equilibrar el desarrollo territorial y potenciar la producción y el turismo regional. En ese marco, confirmó que antes de fin de noviembre se licitará lo que definió como “la mayor obra vial de la historia de la provincia”, con una inversión superior a los 250 millones de dólares.

El proyecto contempla la pavimentación de tramos clave que conectan Loncopué, El Huecú, El Cholar, Reñi Leuvú y Pichachén, además de nuevas intervenciones hacia el paso internacional.

“Ya comenzamos la ruta desde Loncopué hasta El Huecú, y vamos a licitar la que va desde El Huecú hasta El Cholar, desde El Cholar a Reñi Leuvú y desde Reñi Leuvú hasta Pichachén”, detalló el gobernador.

Asimismo, adelantó que antes de marzo se iniciarán trabajos complementarios hacia el paso internacional Pichachén, incluyendo el corredor que une Andacollo con Guañacos, en el marco de un esquema de integración binacional.

Proyecto "Camino de la fe"

El mandatario provincial presentó además el proyecto denominado “Camino de la Fe”, una ruta pavimentada que conectará cinco pasos internacionales con Chile, atravesando localidades como Ailinco, Varvarco y Villa La Angostura.

El Cholar celebró su 116° aniversario con anuncios de obras y actividades oficiales.

En su discurso, Figueroa vinculó estas inversiones con el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos de la provincia. “Es la forma en la que nos podemos sentir que la riqueza que está generando Vaca Muerta también nos llega a nuestros pueblos, a través del gas, la educación, la salud y la infraestructura”, sostuvo.

Obras locales y acuerdos institucionales

Por su parte, la intendenta Silvia Canale realizó un repaso de las obras locales, destacando la inauguración de la oficina de guardafaunas, el Quincho Municipal y la puesta en funcionamiento de la radio FM “Ecos de Neuquén”. También subrayó avances en agua potable, iluminación LED y obras de gas.

La iniciativa contempla una inversión superior a los 250 millones de dólares y será licitada antes de fin de noviembre.

“Celebramos 116 años reconociendo el trabajo de quienes nos precedieron. Destaco el acompañamiento provincial en áreas clave como producción, educación y vivienda”, expresó.

En el cierre del acto, se firmaron dos acuerdos centrales: la ampliación del Polideportivo Municipal, con una inversión estimada en $1.200 millones, y la creación de una sede propia del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), que contará con financiamiento provincial y ejecución municipal.

El acto contó con la presencia del ministro de Seguridad, Matías Nicolini, y del secretario del Interior, Gustavo Coatz, entre otras autoridades.