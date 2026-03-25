El Grupo Arcor, junto a la multinacional francesa Danone, anunciaron la compra total de Mastellone Hermanos S.A., empresa propietaria de la emblemática marca La Serenísima. Esta operación estratégica consolida el control conjunto sobre el negocio lácteo en Argentina.

La adquisición se realizó a través de Bagley Argentina S.A., sociedad conformada por ambas compañías, que adquirió el 51,32% de las acciones restantes en manos de la familia fundadora y del fondo Dallpoint Investments. Con esta compra, Arcor y Danone controlan el 100% del capital social de Mastellone.

En un comunicado presentado ante la Comisión Nacional de Valores, se explicó que la transferencia se concretó en cumplimiento de la opción de compra establecida en un acuerdo firmado en diciembre de 2015, que permitía avanzar en etapas hasta lograr la adquisición total.

Una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias necesarias, se formalizará un nuevo joint venture que integrará las operaciones de Mastellone, Danone Argentina y la red de logística de La Serenísima bajo una misma estructura. El objetivo es unificar toda la cadena de producción y comercialización láctea, desde el acopio de materia prima hasta el consumidor final, y fortalecer la presencia en el mercado local.

Un hecho histórico empresarial

Esta nueva sociedad operará once plantas industriales distribuidas en la región y producirá todo el portafolio de productos de la marca, que incluye leche fluida, leche en polvo, quesos, manteca, crema, yogures, postres y dulce de leche. Hasta ahora, Mastellone se enfocaba en productos básicos, mientras Danone gestionaba categorías refrigeradas de mayor valor agregado. La integración permitirá una gestión conjunta más eficiente.

Antoine de Saint-Affrique, CEO global de Danone, destacó que “esta alianza refuerza nuestro compromiso con el mercado argentino y con América Latina. La combinación de capacidades permitirá crecer, innovar y llegar a más consumidores”.

Por su parte, Alfredo Pagani, presidente de Arcor, resaltó que “este joint venture permitirá potenciar la capacidad comercial y productiva de ambas empresas y acelerar el desarrollo de nuevos productos”.

El proceso para que Arcor y Danone lograran el control total de Mastellone comenzó hace más de una década, con diferentes etapas de negociación que incluyeron aspectos técnicos y legales sobre la valoración de la empresa. El antecedente más antiguo data de 2009, cuando Danone evaluaba avanzar sobre la firma láctea, que atravesaba dificultades financieras. En 2015 se firmó el acuerdo que otorgó la opción de compra total.

En 2025, la decisión de ejercer esa opción generó un conflicto con los accionistas vendedores por el precio de las acciones, lo que demoró el cierre de la operación por varios meses. Finalmente, tras superar esas diferencias, Arcor y Danone concretaron la adquisición y consolidaron el control de la principal empresa láctea del país, en una de las operaciones más relevantes de la industria alimenticia argentina en los últimos años.