Experiencia Elite regresará a Neuquén el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre de 2026 con The Tokyo Edition, una edición dedicada a ocho autos emblemáticos de la cultura automotriz japonesa. El espectáculo se realizará en Casino Magic Neuquén, con exhibiciones, drift, burnout y actividades para toda la familia.

El evento incluirá un Toyota Supra MK4, dos variantes del Nissan Silvia, un Subaru STI, un Mitsubishi Eclipse, un Nissan 350Z, un Mazda RX-7 y un Honda S2000. Además, habrá moto freestyle, gymkhana, DJs en vivo, foodtrucks y stands comerciales.

La propuesta tendrá dos funciones por jornada: de 10 a 14 y de 16 a 21. Las entradas generales cuestan $25.000 y las VIP, $50.000. También se podrá contratar por separado la experiencia Taxi Drift o un recorrido como copiloto en una Ferrari 458 Italia.

El regreso tiene un significado especial para el proyecto: Experiencia Elite nació en Neuquén en octubre de 2024 y reunió a más de 5.000 personas en su primera edición, según los organizadores. Ahora volverá a la ciudad como parte de su recorrido nacional y con una temática centrada en los deportivos japoneses.

Ocho autos japoneses que marcaron una época

The Tokyo Edition estará dedicada a la cultura JDM, sigla utilizada para referirse a los vehículos y las preparaciones vinculados al mercado japonés. Sus modelos deportivos alcanzaron popularidad entre los aficionados por su presencia en competencias, películas y videojuegos.

La lista anunciada para Neuquén incluye:

Toyota Supra MK4: uno de los deportivos japoneses más reconocidos de los años noventa.

Nissan Silvia y Nissan Silvia JZ: dos configuraciones incluidas en la exhibición.

Subaru STI: asociado a la tradición deportiva de Subaru.

Mitsubishi Eclipse: un modelo que también ganó notoriedad en la cultura popular.

Nissan 350Z: un deportivo de dos plazas de la marca japonesa.

Mazda RX-7: reconocido por su motor rotativo.

Honda S2000: un roadster deportivo de Honda.

La organización informó que los vehículos confirmados podrían modificarse sin previo aviso. Por eso, la lista corresponde a la alineación anunciada y no constituye una garantía de exhibición de cada unidad.

Cómo será el show: drift, burnout y actividades para toda la familia

Además de los autos japoneses, Experiencia Elite mantendrá las disciplinas que forman parte de su formato de espectáculo automotor. Entre ellas figuran el drift, que consiste en controlar el vehículo durante derrapes, y el burnout, una maniobra en la que las ruedas giran mientras el auto permanece prácticamente en el mismo lugar.

La programación también contempla gymkhana, moto freestyle, música con DJs, puestos gastronómicos y stands de marcas con activaciones.

El formato apunta a un público amplio, desde aficionados al automovilismo hasta familias que buscan una actividad de fin de semana. La entrada corresponde a una única función, por lo que será necesario elegir entre el turno de la mañana y el de la tarde.

Cuánto cuestan las entradas y las experiencias

Las entradas para Experiencia Elite se comercializan a través de la web oficial del evento. Según los valores informados por la organización, el acceso al predio y las experiencias especiales se cobran por separado.

Entrada general $25.000

Entrada VIP $50.000

Taxi Drift - Azar $90.000

Taxi Drift - Selection $180.000

Ferrari Ride $250.000

El Taxi Drift permite subir como copiloto de un piloto profesional para experimentar el derrape desde el interior del vehículo. Se ofrecen dos modalidades, Azar y Selection, con cupos limitados.

El Ferrari Ride, por su parte, permite ocupar el asiento del acompañante de una Ferrari 458 Italia durante una experiencia de conducción a alta velocidad.

Es importante tener en cuenta que el Taxi Drift y el Ferrari Ride no incluyen la entrada al predio: primero hay que comprar un acceso general o VIP y luego sumar la experiencia elegida. Ambas opciones tienen una edad mínima de 9 años.

Los menores de 5 años ingresan sin abonar entrada, de acuerdo con la información difundida por los organizadores.

Dónde comprar las entradas para Experiencia Elite

Los tickets estarán disponibles en los siguientes canales:

Venta online: experienciaelite.com/neuquen.

Black Gym: avenida del Trabajador 828, con tres cuotas sin interés, según la organización.

Black Escabio: Salta 2.

El evento se realizará en Casino Magic Neuquén, en la capital provincial. Antes de asistir, conviene verificar la función seleccionada, las condiciones de ingreso y la disponibilidad de las experiencias adicionales.

De Neuquén a Córdoba: la historia de Experiencia Elite

Experiencia Elite comenzó en octubre de 2024 en Casino Magic Neuquén. Según los datos aportados por la organización, aquella primera edición convocó a más de 5.000 personas durante dos jornadas.

Desde entonces, el espectáculo amplió su recorrido con presentaciones en Cipolletti, Centenario y el Cerro Catedral, en Bariloche. En septiembre de 2026 llegó a Infinito Open, en Córdoba, en lo que representó su primera salida fuera de la Patagonia.

El regreso a Neuquén marca la séptima edición del Experiencia Elite Tour 2026 y la tercera presentación en Casino Magic, de acuerdo con la cronología incluida en el material de prensa.

El proyecto fue creado por Juan Nicolás Manzur, conocido como El Jeque Drifter, y Mauricio Sawicki. Manzur está vinculado a la conducción y preparación de vehículos a través de Borderline Racing Team, mientras que Sawicki trabaja en la identidad de marca y la producción del espectáculo.

La historia del evento permite observar cómo una iniciativa nacida en el ámbito local busca consolidar un formato itinerante que combina exhibición automotriz, entretenimiento y participación del público.

La previa será en General Roca, junto al TC2000

Antes de regresar a Neuquén, Experiencia Elite tiene prevista una presentación el 31 de octubre y el 1 de noviembre en el Autódromo Parque Ciudad de General Roca, en Río Negro.

La participación se desarrollará durante la décima fecha del Campeonato de TC2000 y contará con una demostración de drift y la presencia de una Ferrari 458 Italia en pista. El fin de semana también reunirá al TopRace y la Fórmula Nacional.

La propuesta se presentará bajo el nombre de Fórmula Drift Argentina, según el material difundido por la organización.

Las entradas para la fecha de General Roca se anuncian a través de Passline y en la sede de la Asociación Volantes de General Roca (AVGR), ubicada en Sarmiento 457.

La presentación conecta dos propuestas de la región: el automovilismo de competición y los espectáculos de drift orientados al público general. También funciona como antesala del evento que se realizará una semana después en Neuquén.