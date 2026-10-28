El Banco Ciudad desembarca en Neuquén: dispondrá servicios financieros para pymes

El Banco Ciudad inaugura una oficina comercial de atención a empresas en Neuquén capital para brindar servicios financieros y atención personalizada a través de equipos especializados en el segmento de micro, pequeñas y medianas empresas proveedoras de la industria y servicios de la provincia.

La entidad financiera, presidida por Guillermo A. Laje, amplía su presencia territorial con una propuesta especialmente orientada a las empresas de la provincia, con el objetivo de incrementar la oferta de productos y servicios financieros, acompañar y asesorar en todas las etapas de los proyectos, y en las necesidades crediticias de inversión y desarrollo de las compañías que operan en la región, con especial atención a la actividad económica vinculada a Vaca Muerta y su cadena de valor.

Desde este jueves 29 de octubre, en la nueva oficina comercial, ubicada en el primer piso del edificio ENE, Av. Huilén y Av. Soldi, Polo Científico Tecnológico de Neuquén capital, los equipos especializados del Banco Ciudad brindarán asesoramiento y atención personalizada, que permitirá mantener un vínculo directo con las empresas, sus proyectos y necesidades en las distintas etapas de crecimiento. Las empresas de la región pueden contactarse a los correos aloisso@bancociudad.com.ar y carzeno@bancociudad.com.ar

Bruno Folino, gerente general del Ciudad, destaca que “vamos a acompañar con mayor cercanía a uno de los sectores estratégicos y de mayor trascendencia para el desarrollo económico y productivo. Queremos contribuir con los proyectos de las empresas que componen la cadena de valor de la industria energética que, desde Neuquén, aporta beneficios directos e indirectos para todos los habitantes del país”.

Junto al asesoramiento, el Ciudad dispone un conjunto de productos financieros para las empresas neuquinas, que incluyen: líneas de crédito para capital de trabajo, para adquisición de bienes de capital, para proyectos de inversión, descuento de documentos y líneas para comercio exterior, entre otros servicios.

Encuentro con empresas

En el marco de la apertura de la nueva oficina comercial, el miércoles 28 de octubre, el Banco Ciudad realizará encuentros con empresarios y representantes del sector productivo de Neuquén, con la participación de Bruno Folino, gerente general, Claudio Saffirio, subgerente general de Banca Mayorista, y los equipos de la banca PyME de la entidad.

Acerca del Banco Ciudad

Durante 2025, el Banco Ciudad se mantuvo entre las diez principales entidades del sistema financiero argentino en términos de asistencia crediticia al sector privado, sosteniendo su cuota de mercado y exhibiendo indicadores de mora significativamente inferiores al promedio del sistema. El resultado neto del ejercicio 2025 fue de $129.441 millones, con un retorno sobre el patrimonio (ROE) de 7,3%, equivalente a 1,6 veces el promedio del sistema financiero. El financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas sumó $250.000 millones.





